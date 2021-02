Con le nuove funzionalità della piattaforma WatchGuard rende ancora più semplice il deployment e la gestione dei suoi servizi di sicurezza per gli MSP, agevolando l’adozione di un approccio zero-trust

WatchGuard Technologies, specialista globale in soluzioni per la sicurezza e l’intelligence delle reti, per il Wi-Fi sicuro, l’autenticazione multi-fattore (MFA) e la protezione avanzata degli endpoint, ha rilasciato una serie di nuove funzionalità che rendono WatchGuard Cloud la piattaforma di sicurezza ideale per i provider di servizi gestiti (MSP). Con una nuova unica interfaccia centralizzata per la fornitura e la gestione della sicurezza di rete, per il rilevamento avanzato delle minacce, la MFA e altro ancora, gli MSP trarranno vantaggio da una gestione client semplificata, che consentirà una crescita rapida, efficiente e redditizia per il loro business.

Visibilità centralizzata della sicurezza, interfaccia di gestione progettata appositamente per gli MSP e reportistica avanzata ad uso del Management aziendale, sono le caratteristiche di base di WatchGuard Cloud a cui si aggiungono in quest’ultima versione le funzionalità ThreatSync di WatchGuard, le capacità avanzate di gestione delle policy Firebox e le policy di autenticazione che abilitano l’approccio zero trust. Con WatchGuard Cloud, gli MSP possono creare modelli di policy per implementazioni di sicurezza facili e ripetibili su molti account. La piattaforma semplifica la gestione e la creazione di report per gli ambienti di sicurezza Firebox e le implementazioni MFA di AuthPoint da un unico pannello di controllo, mentre la sua interfaccia intuitiva aiuta gli MSP a ridurre al minimo le attività amministrative complesse e a massimizzare la produttività e la redditività.

“La nostra visione per WatchGuard Cloud è sempre stata quella di creare una potente piattaforma di sicurezza ospitata nel cloud che supportasse direttamente il modo in cui gli MSP fanno affari e semplificasse ogni aspetto della fornitura di sicurezza per i nostri partner”, ha affermato Andrew Young, senior vice president of product management in WatchGuard. “L’ultima release offre nuovi livelli di semplicità, flessibilità e scalabilità per le implementazioni di sicurezza, per la loro gestione e la reportistica. La continua evoluzione di WatchGuard Cloud sta abbassando la barriera d’ingresso per gli MSP interessati ad aggiungere la security al loro portafoglio e sta portando questa piattaforma a diventare lo strumento di gestione preferita per il canale che si occupa di sicurezza informatica.”

Principali novità della piattaforma WatchGuard Cloud:

• Gestione avanzata delle policy di network security – WatchGuard Cloud rende la creazione e la gestione delle policy molto semplice, con servizi di sicurezza attivabili con un solo click e policy già preconfigurate per implementare la scansione dei contenuti, l’ispezione della rete, il filtraggio dei contenuti e altri servizi su larga scala. Le policy preconfigurate di WatchGuard Cloud permettono di applicare configurazioni alle appliance su più livelli e tenant, consentendo agli MSP di attivare rapidamente nuovi clienti e scalare le implementazioni con policy di gruppo e aziendali. Inoltre, il nuovo approccio innovativo di WatchGuard alla creazione di policy riduce il numero di regole che gli MSP devono gestire. Ciò rende l’implementazione delle modifiche alle regole e il controllo delle configurazioni più rapida e semplice, con minori possibilità di errori.

• MFA basata sul rischio per l’adozione semplificata di un approccio zero trust – Abilitare l’autenticazione basata sul rischio è un passaggio essenziale che le organizzazioni devono intraprendere quando adottano un approccio zero-trust. I nuovi criteri del framework di rischio di AuthPoint in WatchGuard Cloud migliorano le capacità di gestione delle identità fornendo regole personalizzabili e flessibili per configurare utenti e dispositivi in base al livello di rischio. Con la gestione centralizzata e l’implementazione di policy ripetibili e scalabili tramite WatchGuard Cloud, gli MSP possono gestire facilmente le policy di autenticazione zero-trust su più clienti per prevenire minacce esterne e contrastare potenziali fughe di dati dall’interno e altro ancora. Oggi il framework dei rischi include policy di network location, ma WatchGuard introdurrà rapidamente ulteriori policy di rischio come il geofencing e le relative policy temporali nel corso del 2021 e oltre.

• Analisi delle minacce end-to-end integrata – La piattaforma sfrutta il servizio ThreatSync che unisce feed di intelligence sulle minacce, la correlazione e lo score in tutto lo stack di appliance di sicurezza WatchGuard, dalla rete all’utente. La telemetria di WatchGuard basata su cloud allerta gli endpoint di attacchi contro la rete e le appliance WatchGuard Firebox di attacchi contro endpoint e utenti specifici per un rimedio automatizzato.

“L’autenticazione forte è sempre stata una componente fondamentale della sicurezza e oggi rappresenta un principio fondamentale del crescente movimento zero-trust. Ogni organizzazione ha bisogno di una protezione MFA che non sia solo potente ma intuitiva e scalabile da gestire”, ha affermato Alex Cagnoni, director of authentication di WatchGuard. “Questo approccio semplificato alla gestione dell’autenticazione all’interno di WatchGuard Cloud è l’ultimo esempio del nostro continuo investimento per rendere la MFA più sicura, efficace e facile da amministrare con AuthPoint.”

Cosa rende WatchGuard Cloud differente

WatchGuard Cloud offre sicurezza di rete completamente integrata, MFA e intelligence sulle minacce in un’unica piattaforma di gestione. A differenza di altre soluzioni alternative, è costruita da zero e ha al suo cuore la semplicità e la facilità d’uso. Lo strumento di configurazione basato su cloud, RapidDeploy di WatchGuard, offre agli utenti un metodo semplificato e zero-touch per configurare facilmente nuovi ambienti di sicurezza. La piattaforma offre anche funzionalità di gestione multi-tier e multi-tenant, consentendo agli MSP di creare e gestire con facilità un numero illimitato di account cliente. Aiuta gli MSP a dimostrare valore agli stakeholder dei clienti con oltre 100 dashboard e report personalizzabili e offre opzioni di branding personalizzate che gli utenti possono sfruttare per i servizi WatchGuard in white label.