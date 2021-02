Arrow Electronics e NetApp rinnovano in Italia l’accordo di distribuzione già attivo in EMEA per l’intero portfolio cloud storage

Arrow Electronics sigla un nuovo accordo per rinnovare la fornitura ai partner di canale italiani dei sistemi, dei software e dei servizi cloud di NetApp e rispondere, in questo modo, ai nuovi trend relativi a data center e cloud computing.

NetApp, infatti, offre soluzioni a clienti in tutto il mondo, che le utilizzano per implementare e sviluppare il proprio data fabric modernizzando l’ambiente IT e aiutando a garantire un’esperienza multi-cloud ibrida fluida e continua.

Il data fabric di NetApp spazia dall’edge software al core flash-enabled fino al cloud, riducendo al massimo la complessità della gestione di ambienti dati eterogenei.

Stabilità NetApp alle infrastrutture IT

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michele Puccio, Country Manager per Arrow Enterprise Computing Solutions in Italia: «Le principali organizzazioni a livello mondiale si affidano da anni al software, ai sistemi e ai servizi di NetApp per gestire e archiviare i propri dati in totale sicurezza e siamo certi che i nostri partner saranno ben lieti di poter offrire la stessa stabilità alle infrastrutture IT delle aziende italiane, crescendo anche in termini di risultati economici. Riteniamo che questo accordo contribuirà a sviluppare reali opportunità di business ai nostri rivenditori, che da sempre apprezzano gli elementi portanti delle nostre strategie, basati su proattività, innovazione, relationship e alto valore aggiunto».

Secondo Salvatore Mari, Channel & Alliance Manager per NetApp Italia: «L’eccellente posizionamento di Arrow nel comparto delle soluzioni software per la terza piattaforma e per la security, combinato alla leadership di NetApp nell’ambito delle soluzioni per la gestione dei dati ci permetteranno di cogliere nuove opportunità in aree di mercato ad alta crescita. Insieme ad Arrow continueremo a offrire agli operatori di canale soluzioni e progetti innovativi al fine di migliorare l’efficienza e la flessibilità delle infrastrutture IT».