Rosenberger OSI acqusisce ET Netzwerk- und Datentechnik

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, consolida il suo posizionamento di fornitore leader di soluzioni infrastrutturali IT integrate con l’acquisizione di ET Netzwerk- und Datentechnik (ET). Un’azione strategica che permette all’azienda di ampliare i propri portafoglio e offerta di servizi.

L’acquisizione, firmata il 20 marzo 2024 con effetto retroattivo dal primo ottobre 2023, segna una tappa importante per entrambe le società. ET porta con sé molti anni di esperienza e competenza nella progettazione, installazione e manutenzione di infrastrutture elettriche e informatiche.

Rosenberger OSI compie un passo strategico per la crescita e l’innovazione

ET opererà come filiale controllata da Rosenberger OSI sotto la guida dell’amministratore delegato Alexander Rakoczy, che manterrà la sua posizione.

“Questa acquisizione e il conseguente rafforzamento della nostra divisione servizi conferma il nostro impegno per una crescita continua nel settore dei data center“, afferma Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI. “La preziosa esperienza e la pluriennale competenza di ET ci consentiranno di espandere la nostra leadership nel mercato tedesco dei data center“.

Un unico fornitore esperto in soluzioni di sistemi IT e ingegneria elettrica

“ET, con sede a Fürth, è un importante fornitore di servizi nei settori della tecnologia di rete, delle telecomunicazioni e dei sistemi a bassa corrente, nonché dell’ingegneria elettrica. Con la nostra esperienza, andiamo a colmare un gap nel portfolio di Rosenberger OSI“, afferma Alexander Rakoczy.

ET è stata fondata nel 1997 e attualmente impiega 50 persone. L’azienda offre soluzioni di sistema per infrastrutture IT per un gran numero di clienti provenienti da vari settori, dalla consulenza e pianificazione all’implementazione e al supporto operativo continuativo. Inoltre ET ha una lunga esperienza nell’elettrificazione di data center e nell’installazione di altri sistemi di alimentazione critici per l’azienda.

Con l’acquisizione di ET Netzwerk- und Datentechnik GmbH, l’organico di Rosenberger OSI raggiunge un totale di 800 dipendenti.