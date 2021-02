La partnership tecnologica tra Stormshield e LogPoint garantirà visibilità e sicurezza nelle infrastrutture IT e OT

Stormshield, produttore europeo di riferimento per la cybersecurity di infrastrutture critiche, dati sensibili e ambienti OT, e LogPoint, specialista europeo per le soluzioni di gestione delle informazioni di sicurezza e degli eventi di rete, annunciano una loro partnership tecnologica.

Attraverso questa sinergia, con Stormshield Log Supervisor (SLS), Stormshield fornirà una soluzione ancora più performante per garantire visibilità e sicurezza nelle infrastrutture IT e OT: si tratta, infatti, di un nuovo potente strumento per la gestione dei log dei firewall Stormshield Network Security.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alec Orlov, Responsabile della Gestione Prodotto di LogPoint: «Siamo onorati di poter fornire la tecnologia per il nuovo Stormshield Log Supervisor, attraverso cui i clienti di Stormshield beneficiano di una valutazione in tempo reale del livello di rischio informatico in cui incorre la propria infrastruttura in un dato momento, rispettando al tempo stesso standard e regolamentazioni vigenti. La soluzione si basa su tecnologie certificate EAL 3+, prodotte in Europa, con una grande attenzione alla sicurezza e alla protezione dei dati».

Soluzione LogPoint, ottimizzata per i prodotti Stormshield Network Security

Con il nuovo Stormshield Log Supervisor, i clienti possono fruire delle funzionalità di raccolta, organizzazione e archiviazione dei log della soluzione LogPoint, ottimizzata per i prodotti Stormshield Network Security (SNS), guadagnando una visibilità superiore su reti e infrastrutture di sicurezza con nuovi strumenti.

Nello specifico:

Dashboard generali e dettagliati che forniscono una panoramica rapida dello stato del firewall e degli eventi di rete.

Ricerca nei log delle appliance SNS utilizzando più criteri. Ciò migliora l’efficienza delle query e favorisce una maggior sicurezza delle infrastrutture

Rapporti automatici o manuali per una veloce analisi dell’efficacia delle misure di sicurezza che contribuisce a convalidare gli investimenti fatti.

Generazione di allarmi e gestione degli incidenti di sicurezza per un incremento della reattività ed efficacia della risposta ad eventuali incidenti

Archiviazione dei log conforme alle normative sulla conservazione dei protocolli.

Per Charles Geismar, Product Manager di Stormshield: «Unendo le forze in una partnership OEM, Stormshield e LogPoint rispondono alle esigenze delle imprese che chiedono soluzioni europee di fiducia. Con le rispettive sedi in Francia e Danimarca, entrambe le aziende lavorano a stretto contatto con gli organismi europei per fornire soluzioni certificate Common Criteria».