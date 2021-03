Maverick AV Solutions aggiunge al suo portfolio le soluzioni di Lenovo per la Smart Collaboration

Maverick AV Solutions, divisione specializzata in soluzioni audiovideo di Tech Data, ha ampliato la sua offerta di soluzioni per Smart Meeting e Collaboration con la gamma di soluzioni ThinkSmart di Lenovo, pensata per rendere lo spazio di lavoro più collaborativo per tutti i team.

Lenovo è leader globale nell’Information Technology con il più completo portfolio di dispositivi smart, soluzioni software, service e infrastrutture, e include dispositivi professionali aziendali tra cui le soluzioni ThinkSmart Smart Collaboration quali ThinkSmart Hub, ThinkSmart View for Microsoft Teams e Google Meet Series One Room Kit.

Queste soluzioni sono state realizzate per creare spazi collaborativi capaci di collegare i team di lavoro ovunque si trovino e per offrire alle organizzazioni un ambiente flessibile e innovativo, nonché un’esperienza utente intuitiva e senza interruzioni.

Lenovo ThinkSmart Hub è un dispositivo all-in-one con touch screen da 10,1 pollici per la gestione delle riunioni di Microsoft Teams. ThinkSmart Hub si integra perfettamente con qualsiasi videocamera che il cliente può già avere o decidere di acquistare separatamente, creando così una soluzione di collaborazione video flessibile e su misura per esigenze specifiche. Per migliorare ulteriormente l’esperienza di Conferencing, Lenovo ha recentemente annunciato ThinkSmart CAM, una videocamera USB 4K dotata di funzioni di intelligenza artificiale, e ThinkSmart BAR, una soundbar USB e Bluetooth con un pickup range sino a 10 metri per offrire un’esperienza immersiva.

Lenovo ThinkSmart View è il dispositivo personale che sblocca il pieno potenziale di Microsoft Teams e il primo della categoria display di Microsoft Teams. Con ThinkSmart View si può accedere alle riunioni, visualizzare i partecipanti remoti e condividere i contenuti mentre il computer rimane disponibile per altre attività. Grazie a questa soluzione, le persone che lavorano da remoto hanno a disposizione una risorsa di dimensioni ridotte e dal prezzo contenuto, che le aiuta ad essere più produttive e a disporre di una fotocamera e di uno schermo esclusivamente dedicati alle videochiamate.

Google Meet Series One Room Kit sono invece soluzioni per sale riunioni chiavi in mano per Google Meet, complete e subito pronte all’uso. Ogni kit include un sistema di elaborazione con opzioni di montaggio personalizzate, oltre a una combinazione di un massimo di altri sei componenti che variano in base alle dimensioni della sala. I componenti includono una webcam smart o una webcam smart XL, un telecomando o un controller touch, fino a due mic pod e una barra audio smart (oltre a una barra audio aggiuntiva nel kit Large).

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione tra Lenovo e Tech Data”, afferma Andrea Recupero, Head of EMEA Smart Collaboration. “Con Maverick AV Solutions siamo convinti che le nostre soluzioni di Smart Collaboration troveranno il miglior posizionamento sul mercato italiano. Le soluzioni ThinkSmart di Lenovo abilitano un’esperienza collaborativa efficace e di semplice utilizzo per consentire alle aziende di avanzare il loro processo di digital transformation”.

“Le soluzioni ThinkSmart di Lenovo ci consentono di arricchire il nostro portafoglio Collaboration con prodotti che soddisfano perfettamente le reali esigenze delle aziende che stanno investendo per rimanere competitive sul mercato proprio attraverso il miglioramento dei processi di collaborazione”, afferma Daniele Pagni, BU Manager di Maverick AV Solutions. “Le soluzioni ThinkSmart di Lenovo sono del tutto complementari alla nostra offerta attuale, permettendoci così di creare sinergie con altri Vendor AV al fine di fornire soluzioni con un innegabile valore aggiunto”.