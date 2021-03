Lo switch multigigabit XGS1250-12 consente ai professionisti da casa di sfruttare il potenziale dei loro access point WiFi6 e router

Zyxel Networks, specialista nella fornitura di soluzioni sicure, AI e in cloud per le reti professionali e domestiche, ha annunciato il rilascio di XGS1250-12, lo switch multigigabit gestito via web a dodici porte che permette a professionisti che lavorano da casa e alle piccole imprese, di sfruttare appieno il potenziale dei loro access point WiFi6 e router. Possono anche sfruttare al massimo i loro iMac Pro, i server 10G, i dispositivi NAS, i nuovi computer portatili e desktop che già supportano la velocità multigigabit.

Con il suo nuovo switch multigigabit per prosumer e professionisti che lavorano da casa, Zyxel elimina i colli di bottiglia della rete e connette dispositivi WiFi 6, server 10G, nuovi laptop e desktop alla massima velocità.

Addio alle opzioni rigide per le porte e ai colli di bottiglia della rete

Superando le opzioni limitate di appena una o due porte 10G che offrono la maggior parte degli switch desktop attualmente sul mercato, l’offerta di Zyxel viene fornita con fino a quattro porte 10G (tre porte multigigabit e una porta SFP+) che consente agli utenti di collegarsi facilmente a più dispositivi multigigabit liberi dal vincolo dei colli di bottiglia della rete.

Costruiti pensando ai prosumer, le piccole imprese e i professionisti che lavorano da casa, Zyxel ha reso facile per l’utente la configurazione e l’avvio di questi dispositivi. Funzioni intelligenti come QoS, VLAN, Link aggregation e IGMP snooping che offrono un’esperienza di rete fluida sono gestite attraverso l’intuitiva interfaccia web-based del XGS1250-12.

Lo switch di rete è anche facile da installare, eliminando la necessità di effettuare ricablaggi per passare a una rete multigigabit. Invece, i clienti possono utilizzare i loro cavi esistenti in quanto supporta le specifiche Cat 5e, Cat 6 e Cat 6a.

Inoltre, il disegno smart delle ventole dell’XGS1250-12 offre un funzionamento ad alte prestazioni a una temperatura adatta e silenziosa, ideale per il posizionamento su un tavolo in ufficio o a casa.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Crowley Wu, vicepresidente della SBU Networking di Zyxel: «Espandendo la nostra gamma di switch, Zyxel ha ridato libertà e flessibilità a coloro che altrimenti sono vincolati dai limiti imposti ai loro dispositivi a causa di colli di bottiglia e dell’aumento della domanda di rete dovuta al lavoro da casa, alle videochiamate e altro. Con la nostra nuova offerta, gli utenti possono beneficiare di velocità più elevata e affidabili, consentendo loro di sfruttare il pieno potenziale della loro connessione internet e lavorare con facilità».

L’ultima aggiunta alla linea completa di switch multigigabit

Il XGS1250-12 entra nel ricco portfolio di switch multigigabit di Zyxel, che include opzioni unmanaged, managed e cloud managed, offrendo qualcosa per tutti, dagli utenti domestici alle PMI.