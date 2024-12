A ISE 2025 le esperienze connesse di Sony nel segno della sostenibilità

Sony è pronta a tornare a ISE 2025, che si terrà a Barcellona dal 4 al 7 febbraio. L’azienda presenterà l’evoluzione delle esperienze connesse che sta creando per i suoi clienti.

Attraverso soluzioni innovative per i settori retail, corporate, education, content e virtual production, Sony dimostrerà come le sue tecnologie AV intelligenti e le integrazioni avanzate stiano rivoluzionando il modo di collaborare. Inoltre, il crescente ecosistema di partnership dell’azienda contribuirà a potenziare e arricchire ulteriormente le esperienze connesse.

La parte green di Sony a ISE 2025

L’ESG è al cuore di Sony e anche lo stand dell’azienda a ISE 2025 sarà interamente sostenibile, presentando l’iniziativa “Making it, Moving it, Using it and Re-using it”, insieme agli ultimi aggiornamenti sui certificati e sulle partnership. Per costruire un futuro più luminoso, Sony continuerà a promuovere le proprie iniziative ambientali, sviluppando prodotti, soluzioni e servizi affidabili, con un costo totale di gestione competitivo. I display professionali BRAVIA della serie BZ-L sono progettati con un forte impegno verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Questi display utilizzano materiali riciclati, come SORPLAS, e sono equipaggiati con componenti avanzati, tra cui un potente System on Chip (SoC) e una intuitiva Eco dashboard, per garantire efficienza e facilità d’uso. Inoltre, un sensore di luce ambientale ottimizza il consumo energetico, contribuendo a ottenere un punteggio energetico EPREL molto basso in tutta la gamma.

Non mancheranno le ultime novità tecnologiche

Anche i modelli di punta, le serie BZ40L e BZ53L, saranno al centro dell’attenzione per mostrare il loro rivestimento Deep Black Non-Glare, che offre un contrasto eccezionale e colori vivaci anche in ambienti con luce ambientale elevata, per un mix perfetto di sostenibilità e prestazioni superiori.

Dopo il lancio di settembre, i nuovi proiettori BRAVIA 8 e 9 di Sony faranno il loro debutto a ISE 2025, così come il segmento Content Production di Sony, che presenterà le sue soluzioni semplificate per la produzione live, la creazione di contenuti e gli SDK per i mercati corporate e education.

Lo stand di Sony a ISE 2025 offrirà ai visitatori l’opportunità di esplorare le ultime tecnologie che stanno trasformando le aziende, con ambienti interattivi progettati per ricreare situazioni reali e opportunità per i partecipanti di interagire direttamente con le innovazioni tecnologiche.

I visitatori dell’ISE 2025 avranno l’opportunità di scoprire l’avanzata tecnologia di visualizzazione di Sony durante tutta la fiera, con numerosi partner di fiducia che esporranno i prodotti Sony nei propri stand.

Lo stand di Sony a ISE 2025

I punti salienti dello stand che Sony allestirà a ISE 2025 includono:

Negozio al dettaglio per presentare la linea Deep Black Non-Glare delle serie 98BZ53L e BZ40L.

I display professionali BRAVIA si integrano con oltre 60 CMS in tutto il mondo: sarà possibile consultate i casi di studio più recenti sulla nostra parete dedicata alle partnership con i CMS.

La soluzione TEOS per la gestione del posto di lavoro e le integrazioni con i partner saranno disponibili per una dimostrazione nell’area aziendale.

Le telecamere PTZ SRG-A12/A40 dimostreranno la tecnologia AI Multi-person Framing in un’aula scolastica insieme alla SRG-X40UH.

I nuovi proiettori 4K HDR BRAVIA 8 (VPL-XW6100) e 9 (VPL-XW8100) per offrire un’esperienza cinematografica di altissimo livello in casa.

La serie Crystal LED CH di Sony sarà esposta e interattiva per consentire ai visitatori di sperimentare diverse simulazioni di design automobilistico.

Uno stand per la produzione virtuale ospiterà il display Crystal LED VERONA di Sony insieme all’intera gamma di prodotti per la produzione virtuale, tra cui il monitor BVM-HX310.

Novità per il 2025: una sezione dedicata alla produzione di contenuti per mostrare i prodotti e le soluzioni di Sony per la creazione di contenuti live, tra cui le ultime telecamere BRC-AM7 PTZ e PXW-Z200 per catturare facilmente contenuti con l’IA, oltre agli switcher XVS-G1, Ci Media Cloud e molto altro.

Dichiarazioni

“ISE è uno degli eventi più importanti nel settore AV, e siamo entusiasti di partecipare ancora una volta, portando il nostro stand completamente sostenibile a Barcellona. Non vediamo l’ora di presentare i prossimi sviluppi delle nostre partnership, prodotti, tecnologie e soluzioni, che apporteranno significativi vantaggi alle aziende nei settori retail, education, corporate e content production“, ha dichiarato Rik Willemse, Head of Sony Professional Displays & Solutions Europe. “Abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla visione a lungo termine, con particolare attenzione alle nostre iniziative ESG. Siamo impazienti di condividere la nostra filosofia ‘Making it, Moving it, Using it and Re-using it’, che si inserisce nel nostro ambizioso piano Sony Road to Zero. Non c’è evento migliore di ISE 2025 per esplorare gli ultimi progressi e sviluppi nel settore AV”.