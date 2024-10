AI Solutions Innovation Roadshow: Vertiv vi aspetta a Milano

Un appuntamento da non perdere quello del 10 ottobre 2024 con Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, e il suo tanto atteso AI Solutions Innovation Roadshow.

Il Roadshow, in programma presso l’Hotel NH Collection Milano CityLife, rientra in una serie di eventi internazionali progettati per informare e fornire a clienti e consulenti le competenze indispensabili per l’implementazione di infrastrutture di High Performance Computing (HPC) e Intelligenza Artificiale (AI). Gli esperti di Vertiv illustreranno gli otto imperativi in materia di infrastrutture per abilitare l’AI, condividendo approfondimenti sulle sfide e le principali opportunità e fornendo ai partecipanti una comprensione approfondita delle ultime innovazioni a supporto dell’infrastruttura HPC, nonché dell’impatto sui sistemi di alimentazione e raffreddamento dei data center.

Andrea Faeti, Sales Enterprise Accounts Director per l’Italia di Vertiv, ha dichiarato: “Questa serie di eventi testimonia il nostro impegno nel sostenere attivamente il mercato dei data center e dell’AI in Italia. Con l’incremento del ruolo delle tecnologie di AI e HPC nel settore, comprendiamo la criticità di supportare clienti e partner con insight e tecnologie che ne favoriscano il successo”.

Il Vertiv AI Solutions Innovation Roadshow si concentra sugli approcci essenziali per l’adozione di infrastrutture e servizi idonei all’intelligenza artificiale per mantenere l’eccellenza operativa. Le sessioni di approfondimento analizzeranno l’ottimizzazione dell’alimentazione per i workload di AI, le opzioni per l’energia alternativa e la disponibilità di tecnologie di raffreddamento a liquido e di tipo hybrid.

I relatori all’AI Solutions Innovation Roadshow di Milano, oltre ad Andrea Faeti di Vertiv, saranno: Flora Cavinato, Senior Director Service Strategy and Portfolio di Vertiv; Roberto Felisi, EMEA Senior Director for AC Power and Thermal business di Vertiv; Stefano Mozzato, CoLo & Hyperscale Strategic Segment Director, Southern Europe di Vertiv; Giuseppe Leto, Product Manager Director – IT Solutions EMEA di Vertiv.