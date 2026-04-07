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    Aikom Technology a TaoSicurezza 2026

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    A TaoSicurezza 2026 Aikom Technology porterà soluzioni integrate per la sicurezza marittima e urbana

    Aikom è a Sicurezza 2023

    Aikom Technology parteciperà alla IV edizione di TaoSicurezza, la manifestazione di riferimento per il settore della sicurezza nel Sud Italia, che per la prima volta si svolgerà presso SiciliaFiera – Misterbianco.

    In programma dal 22 al 24 aprile 2026, l’evento rappresenta un punto di incontro per operatori, aziende e pubbliche amministrazioni attive nei settori Security, Safety e Privacy, con un focus crescente sulle applicazioni di Intelligenza Artificiale e Internet of Things. Aikom Technology sarà presente allo stand 17, dove presenterà un ecosistema di soluzioni integrate a supporto di contesti complessi e mission critical, con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza marittima e urbana.

    Sicurezza marittima: tecnologie integrate per ambienti critici

    Nel settore marittimo e portuale, caratterizzato da condizioni operative complesse, Aikom Technology propone un insieme di soluzioni progettate per garantire affidabilità, continuità operativa e coordinamento in tempo reale. L’offerta comprende sistemi di comunicazione professionale e ATEX di Motorola Solutions, soluzioni di videosorveglianza certificate per ambienti a rischio esplosione di Pelco e sistemi di interfonia avanzata Commend, progettati per applicazioni in ambito portuale, navale e offshore. A queste si affiancano tecnologie per la connettività wireless ad alte prestazioni di Cambium Networks, insieme a soluzioni di alimentazione industriale BOS Italy, studiate per operare in condizioni ambientali estreme. L’integrazione di queste tecnologie consente di realizzare infrastrutture resilienti, in grado di connettere persone, dispositivi e sistemi, migliorando la gestione della sicurezza in contesti critici.

    Sicurezza urbana: soluzioni per la gestione intelligente del territorio

    Nel contesto urbano, Aikom Technology presenta soluzioni integrate che combinano videosorveglianza, analisi dei dati, comunicazione e connettività, a supporto delle attività di monitoraggio e controllo del territorio.
    Le soluzioni per la lettura targhe e il controllo del traffico di SELEA rappresentano un elemento centrale per le applicazioni di sicurezza stradale e urbana, mentre le tecnologie di videosorveglianza evoluta e i dispositivi wearable di Motorola Solutions contribuiscono a migliorare il coordinamento operativo sul campo. Completano l’ecosistema le soluzioni di connettività Teltonika, progettate per garantire affidabilità anche in condizioni meteo difficili, e le tecnologie wireless ad alta capacità di SAF Tehnika, ideali per infrastrutture urbane ad alta densità di dati.

    Un ecosistema tecnologico integrato per la sicurezza

    Con la partecipazione a TaoSicurezza 2026, Aikom Technology conferma il proprio ruolo di distributore a valore aggiunto nel settore ICT, proponendo un approccio basato sull’integrazione tra tecnologie di vendor leader, competenze tecniche e supporto progettuale.

    La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale della manifestazione

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