Avaya a GITEX 2021 presenta una serie di soluzioni componibili che abilitano “esperienze che contano”

Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, sarà presente all’edizione 2021 della GITEX Technology Week, fiera tecnologica di riferimento in programma a Dubai dal 17 al 21 ottobre 2021, per presentare la propria suite di soluzioni componibili che consentono alle aziende di tenere il passo con aspettative dei clienti in continua evoluzione.

Migliorare la qualità delle esperienze attraverso il customer and employee journey è ormai uno dei principali fattori di differenziazione e di sviluppo della brand affinity. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo le aziende devono impegnarsi a tenere il passo di esigenze di consumatori e dipendenti in continua evoluzione utilizzando le tecnologie legacy.

Secondo la ricerca “Life And Work Beyond 2020” condotta da Avaya, oltre un terzo degli intervistati preferisce un mix di modalità diverse per interagire e mettersi in contatto con aziende e organizzazioni, ad esempio il numero di telefono presente su ogni pagina web oppure l’utilizzo di una app (69%). D’altro canto, il 60% dei dipendenti vorrebbe che la propria azienda mettesse in atto policy che favoriscono il lavoro ibrido. Ulteriori sondaggi commissionati da Avaya rivelano che il 71% dei responsabili delle decisioni IT ha accelerato l’adozione di nuove tecnologie nella propria organizzazione a seguito della crisi legata al COVID-19. Inoltre, la maggioranza delle aziende registra un cambiamento delle proprie priorità con un aumento del 52% degli investimenti in software per la collaborazione.

Al GITEX 2021, Avaya presenterà una visione di Total Experience che consente alle aziende di comporre “alla velocità del cloud” le soluzioni necessarie ad affrontare queste trasformazioni. Al centro della scena sarà Avaya OneCloud, la piattaforma di esperienza basata sull’intelligenza artificiale. Avaya ospiterà anche una serie di Experience Builders™, un ecosistema globale di esperti Avaya, partner e clienti che accelerano la trasformazione digitale, affrontano le esigenze della cosiddetta “API economy”, migliorano le esperienze di dipendenti e clienti.

“Oggi, quando i consumatori si connettono alle organizzazioni, si aspettano esperienze semplici, fluide e facili da gestire anche in movimento. E se l’azienda con cui hanno a che fare non è in grado di fornire queste esperienze, si rivolgono a chi può farlo. Grazie alle soluzioni Avaya OneCloud e agli Experience Builders che presenteremo a GITEX 2021, le aziende avranno a disposizione le soluzioni componibili necessarie a reimmaginare le esperienze e consentire ai dipendenti di fidelizzare i clienti“, commenta Nidal Abou-Ltaif, Presidente, Avaya International.

La partecipazione di Avaya a GITEX 2021 prevede la presentazione di una ampia serie di use case che dimostreranno la potenza della Composable Enterprise che mette le aziende in grado di affrontare con successo la ”API economy”:

Digital customer journey: le banche acquisiscono digitalmente i clienti, sempre nel rispetto delle normative, attraverso campagne pubblicitarie sui social media, chat animate da bot e operazioni di onboarding e upselling.

le banche acquisiscono digitalmente i clienti, sempre nel rispetto delle normative, attraverso campagne pubblicitarie sui social media, chat animate da bot e operazioni di onboarding e upselling. Proactive engagement per l’e-commerce: Il marketing digitale è integrato nel centro di esperienza del cliente e abbinato ai social media, la gestione della conoscenza, l’intelligenza artificiale e le tecnologie CPaaS per orchestrare un percorso digitale completo finalizzato all’acquisizione dei clienti e ad una maggiore condivisione del wallet digitale.

Il marketing digitale è integrato nel centro di esperienza del cliente e abbinato ai social media, la gestione della conoscenza, l’intelligenza artificiale e le tecnologie CPaaS per orchestrare un percorso digitale completo finalizzato all’acquisizione dei clienti e ad una maggiore condivisione del wallet digitale. Proactive engagement per supportare il rilevamento delle frodi: Avaya OneCloud, AI e API vengono assemblate per comporre una soluzione che automatizza il rilevamento delle frodi, orchestra le attività di CRM e autentica gli utenti tramite sistemi biometrici vocali.

Avaya OneCloud, AI e API vengono assemblate per comporre una soluzione che automatizza il rilevamento delle frodi, orchestra le attività di CRM e autentica gli utenti tramite sistemi biometrici vocali. Monitoraggio dei vaccini con soluzioni IoT: Integrazione di dispositivi di monitoraggio della temperatura con Avaya OneCloud e app aziendali pertinenti per fornire dati e insight in tempo reale ai team interessati.

Integrazione di dispositivi di monitoraggio della temperatura con Avaya OneCloud e app aziendali pertinenti per fornire dati e insight in tempo reale ai team interessati. Assistenza digitale: L’esperienza low-touch del paziente viene integrata con chatbot basati sull’intelligenza artificiale, app avanzate, Avaya Spaces e i relativi dispositivi.

L’esperienza low-touch del paziente viene integrata con chatbot basati sull’intelligenza artificiale, app avanzate, Avaya Spaces e i relativi dispositivi. Il posto di lavoro del futuro: Soluzioni per automatizzare e personalizzare l’esperienza dei dipendenti, integrando attività, pianificazione, riunioni, rapporti e altro ancora in un unico pannello di controllo ottenendo incrementi di produttività fino al 50%.

Le relative demo verranno trasmesse in streaming, con clienti e partner Avaya di oltre 100 mercati diversi pronti a sintonizzarsi.

La partecipazione di Avaya alla GITEX Technology Week è realizzata in collaborazione con Semafone, RayCom Technologies, STS, Topaz, Future Technology, Toolwire e GAPP.

Avaya è presente con il proprio stand nella Zabeel Hall, all’interno del Dubai World Trade, dal 17 al 21 ottobre 2021. Avaya ha inoltre organizzato per il 21 ottobre dalle 12 alle 13 italiane una sessione di live-broadcast direttamente dallo stand del Gitex per offrire a tutti la possibilità di fare un tour virtuale sulle soluzioni Avaya OneCloud per la “Composable Enterprise”, ovvero l’azienda in grado fornire ai propri clienti “Composable Experiences”, che poi sono le “Experiences that Matter”.