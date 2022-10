Bilancio positivo per gli “Energy Transition Days” Sonepar

Transizione energetica e digitalizzazione degli impianti elettrici sono stati i focus dell’evento che si è svolto a Trapani, “Energy Transition Days”, organizzato da Sonepar Italia con l’Ordine degli ingegneri e dei Periti industriali della provincia di Trapani, il patrocino del Comune di Trapani e con la collaborazione del CNA.

La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 120 persone, clienti, ingegneri e periti industriali che si sono iscritti ai corsi di formazione tecnica organizzati al Polo Territoriale Universitario di Trapani. Si sono svolti 12 corsi sui temi: mobilità elettrica, transizione 4.0, PMC predictive maintance, impianti elettrici intelligenti, pompe di calore e impianti fotovoltaici, flusso refrigerante VRF. A ciascun partecipante sono stati rilasciati 6 crediti formativi dagli ordini, docenti erano i referenti tecnici delle aziende produttrici di tecnologia, partner dell’iniziativa. Contemporaneamente, nel punto vendita, in via Libica, 52, Sonepar ha poi organizzato un evento fieristico, dove le aziende hanno mostrato prodotti e soluzioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale rilasciata alla stampa da Giovanni Mazza, Direttore della Divisione Sud& Isole di Sonepar Italia: «Siamo soddisfatti, l’evento ha riscosso molto successo, lo scorso week end abbiamo registrato circa 250 presenze, questi temi sono di grande interesse per i professionisti. Ringraziamo per la collaborazione gli ordini professionali e le 18 aziende partner che hanno aderito all’iniziativa. L’area del trapanese, e la Sicilia nel suo complesso, è un mercato molto attivo, in cui sono presenti tanti cantieri e progetti legati alla transizione verde. Noi supportiamo i clienti con soluzioni, competenze tecniche e formazione, grazie anche alle consolidate collaborazioni con i produttori di tecnologia».