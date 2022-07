BTicino sponsor dei Mondiali di Canottaggio Under19 & Under23 a Varese

Il forte legame con il territorio ha determinato la decisione di associare BTicino ai Mondiali di canottaggio, l’importante appuntamento sportivo in programma dal 25 al 31 luglio sul lago di Varese.

Per la prima volta nella loro storia i Mondiali Under19 e i Mondiali Under23 vengono accorpati in un unico grande evento, arrivando a coinvolgere 63 nazioni iscritte, un numero da record.

Da lunedì 25 fino al 28 luglio si disputano le Regate Mondiali di qualificazione, mentre da venerdì 29 fino a domenica 31 si svolgeranno le Finali. Verranno così disputate nello stesso posto e nello stesso momento le due massime rassegne giovanili di canottaggio.

Franco Villani, Presidente e AD di BTicino ha così commentato: “BTicino è orgogliosa di legare il proprio nome ad un evento sportivo internazionale, rivolto ai migliori giovani atleti al mondo. Un impegno che era già cominciato con la precedente edizione dei Campionati Europei master di canottaggio. Questa partnership ci offre l’opportunità di rinnovare l’impegno verso il territorio e di consolidare la nostra presenza nel mondo dello sport”.

Il Sindaco di Varese Davide Galimberti, nonché Presidente del Comitato Organizzatore, ha dichiarato: “Ringrazio gli sponsor che ci hanno sostenuto: avere il supporto di aziende come BTicino è per noi motivo di orgoglio. Per Varese è ulteriore motivo di soddisfazione ospitare questi campionati all’indomani del risanamento del nostro lago. Le acque di nuovo balneabili confermano l’importanza dell’aspetto ambientale e della sostenibilità, valori intrinseci del canottaggio, lo sport più sostenibile per eccellenza.”

Soddisfazione per la sponsorizzazione è stata espressa anche da Lucio Tubaro, Direttore Risorse Umane Bticino, che ha dichiarato: “Gli organizzatori della competizione iridata ci hanno comunicato che grazie al nostro contributo hanno potuto partecipare atleti di alcune nazioni emergenti nel canottaggio, tra cui la Bosnia, le Filippine, lo Sri Lanka, che diversamente non avrebbero avuto i fondi necessari. In azienda sosteniamo da sempre i valori dell’inclusività e delle pari opportunita, pertanto aver permesso ad un numero maggiore di atleti di essere in gara ci rende particolarmente felici”.