Canon protagonista ai Viscom Talks con stampa digitale e sostenibilità

In occasione di Viscom 2022, Giuseppe D’Amelio, DP&S Marketing & Innovator Director Canon Italia, ha partecipato al Viscom Talks “Incredible Fashion” che si è tenuto presso l’Area Viscom Talks con un intervento dedicato al futuro del mercato fashion e al contributo concreto offerto dal digitale per una trasformazione sostenibile del settore del fashion.

I Viscom Talks sono momenti di approfondimento che consentono ai partecipanti di ascoltare casi di business e i punti di vista di manager e trend-setter provenienti da diversi settori che, alternandosi sul palco, raccontano la propria vision e le proprie strategie di lavoro. Durante il Viscom Talks “Incredible Fashion” di oggi si è parlato, in particolare, di stampa digitale, ecodesign e sostenibilità.

Come sottolineato in questa occasione da D’Amelio: «Ho partecipato con grande piacere a questo autorevole appuntamento di formazione per i professionisti della comunicazione, che si è svolto nel corso di Viscom 2022. Canon, da sempre, è in prima linea quando si parla di innovazione e, anche per l’universo fashion, le opportunità offerte dalle tecnologie di stampa Canon sono molteplici e consentono di dar vita a progetti personalizzati dove estro e creatività sono protagonisti indiscussi, oltre che vere anime motrici del business del futuro. In particolare, due sono i principali trend che intravediamo nell’attuale scenario e che sono parte integrante della strategia Canon: Total Experience e personalizzazione di massa. L’impegno con i clienti e gli utenti ha un posto centrale per Canon, insieme al modello operativo per supportare la vendita, la consegna e la manutenzione di prodotti e servizi e, attraverso percorsi completamente nuovi, il cliente viene coinvolto attivamente nel processo di personalizzazione e creazione di prodotti o servizi. Questo approccio permette alle aziende di sviluppare e approfondire le relazioni con ciascun cliente e rendere quest’ultimo un partner e co-produttore attivo, mutando completamente l’esperienza di acquisto e di relazione con i brand. Possedere un oggetto che si è contribuito a creare è senza dubbio più gratificante che comprare un prodotto uguale a milioni di altri e a tutto ciò Canon contribuisce con le più innovative tecnologie e soluzioni che permettono la realizzazione di oggetti unici, a costi contenuti e con estrema velocità».

Canon offre al mercato fashion tecnologie e soluzioni all’avanguardia che vengono costantemente innovate e che permettono di dare spazio alla creatività e colore alle idee. Sistemi di stampa a elevato valore che utilizzano la tecnologia UVgel, permettono di stampare direttamente sulle pelli sintetiche, inclusa la nuova linea Canon Synthetic Leather (100% PU) pensata, sviluppata e testata per offrire nuovi standard di resistenza nell’ambito della stampa digitale e totalmente sostenibili grazie alla tecnologia e ai materiali utilizzati.