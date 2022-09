C’è l’intera gamma di switch AV NETGEAR a IBC 2022

NETGEAR ha presentato tre nuovi prodotti AV-over-IP alla fiera annuale International Broadcasting Convention, che si chiude oggi ad Amsterdam. Essendo la più importante fiera al mondo dedicata ai media e all’intrattenimento, IBC 2022 si è confermata la vetrina ideale per presentare i principali innovatori tecnologici e fornitori di soluzioni.

Nello specifico, i prodotti esposti da NETGEAR sono stati:

La nu ova applicazione NETGEAR Engage Controller , che si basa sul successo dell’innovativa interfaccia grafica utente (GUI) AV presente negli switch gestiti della serie M4250 ed offre una potente gestione centralizzata degli switch M4250 e M4300 utilizzati nelle reti AV. Engage Controller offre un approccio semplice, AV-friendly e basato su modelli per la configurazione degli switch. Questo flusso di lavoro semplificato consente agli installatori AV di immergersi direttamente nei loro progetti con la certezza che tutte le impostazioni di rete siano corrette per l’applicazione AV. In questo modo si elimina la complessa curva di apprendimento e l’impostazione un po’ macchinosa, normalmente associate alle configurazioni degli switch di rete. Questa nuova soluzione software indipendente sarà disponibile gratuitamente per Windows e Mac. L’applicazione può essere eseguita da una chiavetta USB per rendere la configurazione degli switch per AV su IP un gioco da ragazzi.

, che si basa sul successo dell’innovativa interfaccia grafica utente (GUI) AV presente negli switch gestiti della serie M4250 ed offre una potente gestione centralizzata degli switch M4250 e M4300 utilizzati nelle reti AV. I nuovi modelli desktop M4250

Al nuovo controller NETGEAR Engage si aggiungono due nuovi modelli di M4250: il modello compatto e il modello desktop M4250. Fin dal suo lancio, la linea di switch gestiti M4250 AV ha ridefinito i parametri di riferimento del settore Pro AV, grazie al design orientato all’AV, all’esclusiva interfaccia grafica AV e alle stesse funzionalità pronte per l’uso presenti nei popolari switch M4300 e M4500. Dalle sale conferenze al digital signage, i nuovi modelli desktop M4250 sono abbastanza piccoli da poter essere collocati dietro un monitor o sotto un tavolo da conferenza, consentendo una funzionalità completa con la potenza necessaria per installazioni complesse.

Ulteriori specifiche del prodotto:

Il nuovo modello M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD), destinato alle installazioni audio, è privo di ventole e dispone di 8 porte PoE+ da 1G e di un’altra porta standard da 1G, oltre a una porta SFP per l’uplink.

Il modello di accompagnamento M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) è dotato di ventole regolabili e di 8 porte 1G PoE+ con ulteriori 2 porte SFP+ per uplink a larghezza di banda maggiore necessari nelle installazioni video.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Laurent Masia, direttore della gestione della linea di prodotti per gli switch gestiti di NETGEAR: «NETGEAR ha prestato molta attenzione all’evoluzione in atto nel mondo Pro AV e in particolare ai progressi nelle installazioni AV-over-IP che stanno cambiando le possibilità del nostro settore. L’ultimo esempio del nostro impegno in questo settore è l’accoppiata di questi nuovi prodotti che elevano ulteriormente la nostra linea di switch gestiti e che implementano un modo completamente nuovo di configurare gli switch, progettato esclusivamente con l’AV Pro in mente».

Partnership Pro AV

NETGEAR ha collaborato con oltre 180 partner tecnologici Pro AV. L’elenco comprende i nomi più noti del settore e gli innovatori emergenti della tecnologia AV-over-IP, a conferma dell’impegno di NETGEAR nel settore. Mentre il mondo continua ad adottare un numero sempre maggiore di tecnologie AV-over-IP, le aziende produttrici di endpoint, display, telecamere e cablaggio strutturato si stanno allineando con NETGEAR per fornire una compatibilità completa attraverso test approfonditi e certificazioni reciproche. Saranno esposti anche i prodotti dei nostri numerosi partner, che ci permetteranno di eseguire dimostrazioni su richiesta in un ambiente specifico.

Come concluso da Jatan Shah, Vice Presidente di QSC: «Quando si guarda lo switch si capisce che NETGEAR capisce l’AV e ha progettato una soluzione che soddisfa i requisiti per un’elevata larghezza di banda per un ambiente AV. NETGEAR ha capito tutto».