Colorcopy sceglie Viscom per festeggiare i suoi primi 30 anni

Il Gruppo Colorcopy sceglie il palcoscenico di Viscom 2021 per celebrare ufficialmente i primi 30 anni di attività. Un anniversario importante che testimonia la solidità della realtà bresciana che in questi 3 decenni si è distinta sul mercato, diventando punto di riferimento nel mondo delle arti grafiche e della comunicazione visiva. Orizzonti che l’azienda ha ulteriormente ampliato rivolgendosi negli anni anche alle industrie dei più disparati comparti. Segni distintivi di Colorcopy, la grande preparazione tecnica del team, la visione imprenditoriale, l’affidabilità finanziaria, la capillarità territoriale e il consolidato know how nel mondo della stampa digitale di piccolo e grande formato.

“Il confronto e il dialogo con clienti e prospect è un aspetto fondamentale del nostro successo e in questo senso Viscom rappresenta da sempre un appuntamento irrinunciabile. Ancora di più in questo momento, dopo due anni di sospensione delle manifestazioni fieristiche in presenza. Proprio per questo ci stiamo preparando ad accogliere i visitatori con una proposta ancora più ricca e diversificata”, annuncia il management Colorcopy. “Inoltre, al nostro stand non mancheranno sorprese e momenti di festeggiamento per celebrare il nostro importante anniversario”.

Allo stand Colorcopy saranno presenti le ammiraglie dei prestigiosi brand rappresentati che, come sempre, saranno in funzione per tutta la durata della manifestazione, simulando delle vere e proprie filiere produttive per specifiche applicazioni.

Con un portfolio consolidato che spazia dal piccolo tipografo alla grande realtà industriale, Colorcopy vanta partnership commerciali con brand rinomati del calibro di Roland e Brother, di cui il Gruppo è il più importante dealer in Italia; Xerox per il piccolo formato e Liyu, astro nascente nel mondo della stampa di grande formato con prestazioni industriali. Una gamma completa di soluzioni all’avanguardia tecnologica a cui Colorcopy associa il valore aggiunto della competenza acquisita sul campo in questi 30 anni di attività. Un know how che permette al Gruppo bresciano di anticipare le richieste del mercato, proponendo ai clienti la miglior combinazione tra i sistemi del proprio portfolio, in grado di lavorare in linea dando vita a flussi produttivi estremamente performanti.