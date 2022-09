Con Canon studenti organizzati e creativi

Per ispirare tutti i giovani che stanno per tornare a scuola questo settembre, Canon ha selezionato alcuni dei suoi dispositivi più versatili e polifunzionali in grado di aiutare gli studenti a essere organizzati e creativi allo stesso tempo!

L’inizio del nuovo anno scolastico è, infatti, arrivato.

Ecco allora le proposte firmate dalla casa giapponese per trovare il tempo da dedicare ai ricordi della vita scolastica.

Canon PIXMA TS5350 per personalizzare tutti i progetti per la scuola

Anche i genitori possono incoraggiare i loro figli a essere creativi con questa versatile stampante per uso domestico a getto d’inchiostro 3-in-1, in grado di stampare, scansionare, copiare e connettersi agli account dei social media con facilità. Può essere utilizzata con la carta per transfer su tessuto per personalizzare oggetti come borse da ginnastica, magliette e astucci per le matite.

Prezzo suggerito al pubblico € 119,99

https://www.canon.it/printers/pixma-ts5350-series/

Canon SELPHY Square QX10 per aggiornare l’album di famiglia

Questa stampante portatile consente di stampare foto ovunque voi siate. I genitori possono stampare i ricordi del primo giorno di scuola dei loro figli in modo semplice e veloce dal loro smartphone. Il colore ricco e vibrante e i dettagli di queste stampe durano fino a 100 anni. Con l’applicazione gratuita SELPHY Photo Layout di Canon, gli utenti possono aggiungere cornici e bordi dall’aspetto vintage.

Prezzo suggerito al pubblico € 159,99

https://www.canon.it/printers/selphy-qx10/

Canon EOS M50 Mark II perfetta per puntare il riflettore sulla propria passione

Qualunque sia il contenuto, distinguiti dalla massa e offri al tuo pubblico qualcosa di speciale. EOS M50 Mark II consente di scattare foto e realizzare filmati e dirette streaming in molti modi diversi, permettendoti una connessione ancora più diretta con i tuoi follower.

Prezzo suggerito al pubblico € 639,99

https://www.canon.it/cameras/eos-m50-mark-ii/

Canon Selphy CP1500 stampe belle e rapide che durano una vita

Questa stampante fotografica compatta consente di creare stampe belle e dai colori brillanti che durano fino a 100 anni. Con il collegamento wireless con lo smartphone tramite l’app SELPHY Photo Layout, è possibile stampare direttamente da un’ampia gamma di dispositivi in modo semplice e veloce e personalizzare la fotografia prima della stampa.

Prezzo suggerito al pubblico € 149,99

https://www.canon.it/printers/selphy-cp1500/