Corretto dimensionamento e continuità di servizio. Quali accorgimenti adottare per un carico critico? è il titolo del nuovo webinar che CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano ha organizzato per il prossimo 12 maggio.

Messo a punto con il supporto di Socomec, specialista nel mondo della distribuzione, controllo e qualità dell’alimentazione delle reti di energia a bassa tensione, e Pramac, azienda che produce e commercializza sistemi di generazione di potenza e macchinari per la movimentazione merci, il seminario in modalità online di mezza giornata si aprirà con un focus sull’affidabilità nel tempo di una moderna installazione elettrica, ottenuta attraverso un’adeguata supervisione e manutenzione.

Perché il corretto dimensionamento è così importante

In un contesto sempre più legato all’Information Technology e alla dipendenza dall’energia elettrica, infatti, la disponibilità di alimentazione diventa requisito minimo e indispensabile per garantire produzione, servizi e qualità.

Il prossimo 12 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.30, partendo dalla tipologia e peculiarità dei carichi, l’incontro messo a punto dal CEI prenderà in considerazione gli aspetti normativi per il corretto dimensionamento e mantenimento dell’impianto a garanzia della continuità di servizio e disponibilità, con l’obiettivo di fornire una panoramica completa di un impianto a regola d’arte, la cui affidabilità non sarà determinata solo da una qualità tecnologica rilevante, ma anche da un’adeguata e puntuale manutenzione preventiva.

Programma dell’evento

14:00 Collegamento dei partecipanti e apertura dei lavori

14:15 Continuità, autonomia e manutenzione: aspetti normativi e funzionali PROF. ANGELO BAGGINI

Docente Università degli Studi di Bergamo

15:00 La misura come punto di partenza per un corretto dimensionamento dell’impianto SIG. MARCO NEGRI

Specification Engineer Socomec

15:20 Il dimensionamento dell’UPS in relazione alla tipologia di carico/applicazione ING. MATTEO FRIGO

Specification Engineer Socomec

16:00 Break

16:15 ll corretto dimensionamento del Gruppo Elettrogeno secondo le applicazioni e la tipologia di UPS ING. STEFANO MARRI

Business Development Manager C&I Diesel Pramac

17:00 La commutazione rete/gruppo SIG. MARCO NEGRI

Specification Engineer Socomec

17:20 Dibattito e conclusione dei lavori

Anche questo seminario fa parte del sistema della Formazione continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Provider riconosciuto con delibera del CNI in data 04/05/2016.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti. È possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito myeventi.ceinorme.it entro il prossimo 11 maggio 2021.

Cliccate QUI per raggiungere il link diretto e registrarvi al webinar.