Datto Day torna a Milano il 18 novembre

Torna con il Datto Day 2022, l’evento annuale di Achab dedicato all’offerta Datto, provider di tecnologie per MSP e leader nel mercato IT Internazionale che si svolgerà presso l’Hilton Hotel di Milano il 18 novembre.

Con le sue soluzioni innovative, Datto è in grado di rispondere a 360° alle esigenze dei fornitori di servizi IT gestiti di oggi grazie ad una tecnologia flessibile che consente alle PMI di dotarsi di strumenti di livello enterprise senza doverne sostenere i costi.

L’evento si propone come occasione imperdibile per chi già utilizza le soluzioni Datto, ma anche per chi invece ancora non conosce il vendor.

La giornata sarà ricca di contenuti di valore, tecnici e di business, best practice, laboratori, demo e testimonianze dirette degli MSP che conoscono e usano con successo le soluzioni del vendor. Il vendor statunitense farà una panoramica di quali sono gli obiettivi per il prossimo futuro e delineerà la roadmap delle soluzioni Datto.

Datto Day sarà, inoltre, arricchito da momenti di relax e networking, durante i quali ci si potrà confrontare con esperti e figure di spicco del management di Datto. La ricca agenda prevede un intervento di apertura a cura di Greg Jones, Vice President of Business Development EMEA di Datto, che farà il punto sulla recente acquisizione da parte di Kaseya e racconterà di come la sinergia tra i due colossi farà emergere nuove opportunità per il canale.

Altro intervento interessante, quello che terrà Jamie Emmit, Senior Product Specialist EMEA di Datto, che parlerà di un nuovo plug-in di Datto SaaS Protecion: Datto SaaS Defense, la soluzione di backup che mira a proteggere Microsoft 365 e quindi tutto ciò che risiede nel cloud. Del futuro di Datto RMM parlerà invece Matthè Smith, General Manager di Datto RMM, che farà una panoramica degli sviluppi messi a punto per la piattaforma. Infine Carlos Porciello, Solutions Engineer di Datto, terrà un intervento dedicato a come proteggere il cloud dagli attacchi informatici di oggi. Oltre al management di Datto anche tanti interventi da parte dei relatori di Achab a supporto di questa giornata interamente dedicata al vendor.

“Negli ultimi anni, grazie a prodotti progettati per venire incontro alle specifiche esigenze dei Managed Service Provider, Datto si è imposto come uno dei vendor più importanti nel panorama MSP, nel mondo e in Italia, diventando un punto di riferimento per il mercato dei servizi IT gestiti.” afferma Claudio Panerai, Director of Portfolio di Achab “. Come Achab, siamo lieti di poter organizzare un evento come Datto Day, per permettere agli IT Service Provider italiani di vedere da vicino in che direzione sta andando uno dei vendor più influenti nel mercato MSP, ancor più dopo l’acquisizione da parte di Kaseya, e scoprire prodotti all’avanguardia che consentano loro di erogare servizi profittevoli e di alta qualità”.