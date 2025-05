Durst a FESPA 2025

Durst Group, specialista mondiale nel settore delle tecnologie di stampa e produzione digitale, si presenta a FESPA Global Print Expo 2025 a Berlino con un claim forte e inequivocabile: “Made in Durst”. Oltre al lancio di nuove soluzioni tecnologiche e software all’avanguardia, il Gruppo altoatesino punta a stupire anche visivamente il pubblico della kermesse con un concept espositivo rinnovato (Hub 27, Stand B35), focalizzato su applicazioni reali, dimostrazioni live e interazione diretta con i visitatori.

“Per noi, FESPA 2025 non è solo una vetrina di prodotti, ma una dimostrazione concreta della nostra ambizione tecnologica”, afferma Christoph Gamper, CEO e co-proprietario del Gruppo Durst. “Stiamo ripensando la produzione di stampa professionale con sistemi tra i più affidabili sul mercato, un’architettura software integrata, una chiara focalizzazione su automazione, efficienza produttiva e processi sostenibili. ‘Made in Durst’ significa soluzioni integrate, orientate alla responsabilità: verso i clienti e verso il pianeta”.

Anteprime mondiali: sistemi di stampa per ogni esigenza applicativa

Tra le tecnologie “Made in Durst” che faranno il loro debutto a FESPA:

Stampante a sublimazione con tecnologia water-based da 5,2 metri e sistema di fissaggio integrato in linea. Ideale per applicazioni tessili su larga scala, come allestimenti fieristici sostenibili e progetti di interior decoration.

P5 X – La vera flatbed universale

Dopo l’anteprima mondiale a Viscom Italia, debutta ufficialmente a FESPA il nuovo sistema flatbed ad alte prestazioni che coniuga precisione e produttività, utilizzabile anche in modalità roll-to-roll per garantire la massima versatilità applicativa.

LF 430 GF – Tessile sostenibile

Frutto dell’integrazione con le tecnologie Aleph, questo sistema amplia il portfolio Durst con una soluzione per la stampa diretta su tessuto con inchiostri pigmentati a base acqua, per una produzione efficiente e sostenibile.

P5 350 HS D4 – Prestazioni estreme per ambienti produttivi ad alta intensità

La nuova versione D4 della collaudata ammiraglia P5 350 HS assicura velocità e qualità ulteriormente potenziate grazie ad aggiornamenti tecnici che ribadiscono l’impegno di Durst verso l’eccellenza produttiva.

Durst Software & Solutions – Automazione intelligente e strumenti AI

Ampio spazio sarà dedicato anche all’ecosistema software con la presentazione di nuove soluzioni end-to-end per un’automazione ancora più fluida, inedite applicazioni basate sull’intelligenza artificiale per ottimizzare i processi produttivi e l’integrazione del programma Amazon Transparency all’interno di Durst Workflow per contrastare la contraffazione. L’evoluzione della piattaforma software Durst consente, dunque, una produzione sempre più connessa, intelligente e trasparente, nel pieno rispetto della sovranità dei dati.

Arte e tecnologia: Celeste Cima con P5 X

Anche l’arte troverà spazio all’interno dello stand Durst a FESPA 2025. In collaborazione con il cliente italiano Newlab (Brescia), saranno esposte alcune opere dell’artista Celeste Cima ispirate alla mostra “Peakadilly” di Peter Senoner al Lumen Museum e stampate con il nuovo sistema P5 X. I lavori, incentrati sui temi della trasformazione, delle radici e dell’identità, mostrano come la tecnologia possa valorizzare l’espressione artistica.