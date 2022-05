Epson dà appuntamento a FESPA

In occasione del tanto atteso evento di FESPA (31 maggio – 3 giugno), quest’anno Epson presenta nello stand una serie di dimostrazioni di stampa dal vivo, affiancata da diversi partner provenienti da tutta Europa per mostrare le molteplici applicazioni di stampa e gli straordinari risultati che si ottengono con i suoi pluripremiati modelli professionali a getto d’inchiostro. Insieme dimostrano inoltre che oggi per le aziende è più facile che mai diversificare in nuovi settori e introdurre ulteriori flussi di reddito nelle loro attività.

Lo stand è suddiviso in diverse aree, esemplificative delle molteplici possibilità di stampa. Nell’area promozionale, due stampanti a sublimazione in versione desktop (SureColor SC-F100 e SC-F500), insieme al modello SC-F2100 DTG, mostrano come una piccola impresa o una start-up possono ampliare l’offerta nel settore dei prodotti personalizzati con una serie di articoli quali tazze, portachiavi, cover per telefoni, tappetini mouse, magliette o cuscini. SureColor SC-F100 stampa il formato A4, il modello di ingresso per la sublimazione, ed è l’ideale quando lo spazio è limitato, mentre SureColor SC-F500 da 24 pollici offre tempi di consegna rapidi, affidabilità e bassi costi totali di gestione. Facili da configurare e utilizzare senza bisogno di particolari conoscenze tecniche, queste stampanti operano in abbinamento a una pressa 3D dell’italiana SubliTec.

SureColor SC-F3000 è invece la stampante Direct to Garment più recente di Epson: insieme a un tunnel termico e a una termopressa Schulze, costituisce un pacchetto DTG completo per la progettazione e la stampa di t-shirt, polo, tote bag e altri articoli in tessuto, ideale per i volumi più elevati e per le applicazioni web-to-print.

A FESPA è possibile vedere in funzione anche Monna Lisa ML-8000, la stampante tessile digitale Epson Direct to Fabric di nuova generazione che, collegata a un essiccatore Unitech Mini Rainbow, dimostra le tante possibilità di stampa su cotone con inchiostro a pigmenti. Progettata per garantire flessibilità e sostenibilità, può raggiungere una velocità di stampa di 155 metri quadrati all’ora (600×600 dpi – 2 passate*) con 8 testine di stampa PrecisionCore di ultima generazione. Grazie all’elevata qualità di stampa, alla produttività, alla stabilità di funzionamento e ai tempi di inattività ridotti al minimo, Monna Lisa ML-8000 è facile da usare, ha un prezzo accessibile ed è ideale per le aziende che desiderano passare alla stampa digitale.

Le stampanti a sublimazione Epson SureColor SC-F9400H (da 64 pollici ) e SC-F10000H (da 76 pollici) utilizzano inchiostri fluorescenti e permettono di mostrare ai visitatori una gamma di applicazioni per i mondi della moda, abbigliamento sportivo, tessuti per la casa e soft signage. Il modello SureColor SC-F9400H è dotato di due inchiostri fluorescenti (giallo e rosa), che danno vita a colori vivaci e brillanti, mentre SC-F10000H a 6 colori, di livello industriale, può essere configurata con inchiostri fluorescenti (giallo e rosa) o chiari (ciano o magenta) per ampliare ulteriormente l’offerta di prodotti stampabili.

Nell’area del FESPA dedicata alla cartellonistica è esposta SureColor SC-R5000L, la prima stampante Epson di grande formato con inchiostri a resina a base d’acqua, che mostra quanto sia facile stampare su un’ampia gamma di supporti, tra cui rivestimenti murali, soft signage e carta per belle arti. Grazie alla combinazione fra uniformità cromatica, precisione di stampa, flessibilità dei supporti e affidabilità, è ideale per le applicazioni destinate agli ambienti interni più sensibili, come scuole e ospedali. Martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno saranno effettuate dimostrazioni dal vivo della carta da parati Digimura 1.1 Tactile di Papergraphics, stampata con la SC-R5000L e tagliata con la taglierina Fotoba XDL 170-WP.

Per la prima volta a FESPA viene esposta SureColor SC-V7000, la prima stampante flatbed UV di Epson, ideale per segnaletica esterna, punti vendita, vetrine, imballaggi e prodotti decorativi. Questo modello offre una gamma versatile di applicazioni su un’ampia tipologia di substrati rigidi forniti da Multipanel UK, consentendo alle aziende di ampliare il portafoglio di servizi e di ottenere risultati costanti di alta qualità. SC-V7000 utilizza inchiostri UV UltraChrome di Epson, tra cui rosso, grigio, bianco e vernice.

Epson SureColor SC-S80600L da 64 pollici e 10 colori stampa su un’ampia gamma di supporti, tra cui pellicole per auto e vinili, assicurando qualità superiore, alta produttività, accuratezza e precisione nei colori.

Nell’area della stampa signage è presente insieme a Epson anche Graphtec Europe con la taglierina per vinile Graphtec FC9000-140 e la taglierina piana FCX2000-60VC.

I partner Epson per il signage includono Avery Dennison, Drytac, Innova Art, Kavalan, Multipanel UK, Neschen e Papergraphics, che presentano una serie di applicazioni di stampa su diversi supporti e substrati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marc Tinkler, responsabile del marketing di prodotto per la stampa commerciale e industriale di Epson Europe: «Con le aziende di tutta Europa che stanno uscendo dal lockdown, non c’è mai stato un momento migliore per diversificarsi nei nuovi mercati in crescita e massimizzare il potenziale di guadagno che queste aree possono offrire. La nostra gamma di stampanti in mostra a FESPA, insieme alle soluzioni offerte da molti dei nostri principali partner, dimostrano quanto sia facile ed economicamente vantaggioso per gli stampatori muoversi proprio in questa direzione».

* Con 300x300dpi 4 livelli di mezzitoni,

*2: Con 300x300dpi 2 livelli di mezzitoni