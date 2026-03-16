Epson mette in mostra le sue soluzioni a Fespa 2026

Epson è presente a Fespa Global Print Expo 2026 (Barcellona, 19-22 maggio 2026, Padiglione 3, Stand C75) con le più recenti soluzioni end-to-end che spaziano dalla stampa tessile alla sublimazione, dalla stampa Direct-to-Film a quella Direct-to-Fabric, dalla cartellonistica alla stampa UV, oltre a strumenti per il flusso di lavoro e la gestione del colore a supporto di una produzione redditizia.

“Fespa – ha dichiarato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – è un’opportunità fondamentale per entrare in contatto con i clienti e mostrare percorsi di produzione nei settori tessile, cartellonistica e UV. Dalla produzione di capi di abbigliamento, tra cui quello sportivo di alta qualità, alla personalizzazione e alle applicazioni UV a valore aggiunto, il nostro obiettivo è aiutare le aziende a produrre con sicurezza, coerenza ed efficienza.”

Lo stand è progettato per dimostrare applicazioni reali e flussi di lavoro di produzione, aiutando i clienti a passare dalla creatività a un output coerente e scalabile. Il settore tessile è uno dei principali protagonisti nello stand Epson: l’azienda giapponese presenta in anteprima due nuovi prodotti a sublimazione. Tra questi, una nuova stampante compatta e da tavolo destinata a completare la gamma di modelli Epson a sublimazione di piccolo formato, rendendo più semplice la produzione di articoli personalizzati e di piccole tirature con risultati professionali.

Ampio spazio è dedicato a SureColor SC-V4000, il nuovo modello flatbed in formato A1+ che amplia l’offerta UV per le aziende che cercano una produzione di alta qualità in un formato compatto. SC-V4000 supporta la stampa di un’ampia gamma di applicazioni, tra cui articoli personalizzati, belle arti, fotografia e cartellonistica, grazie a una serie di funzioni progettate per migliorare la produttività e la qualità delle immagini.

La gamma di prodotti Epson per tessuti, pellicole, segnaletica e UV in mostra a Fespa

Lo stand è organizzato con aree dedicate alle principali esigenze di produzione, tra cui:

– Direct-to-Film (DTF), con le stampanti SC-G9000 ad alta produttività e SC-G6000 corredate da attrezzature di finitura che aiutano a risolvere i comuni colli di bottiglia del flusso di lavoro.

– Sublimazione, con soluzioni che spaziano da desktop fino alla produzione industriale ad alto volume, oltre alla corrispondenza dei colori e al supporto del flusso di lavoro con lo spettrofotometro SD-10 e il tavolo di scansione automatizzato.

– Stampa diretta su tessuto, con l’area Monna Lisa, dove sono esposti tessuti stampati di qualità superiore.

– Cartellonistica, con la gamma signage eco-solvente di grande formato e gli strumenti per il flusso di lavoro che garantiscono colori uniformi e una produzione affidabile.

– Stampa UV, per supportare la personalizzazione di piccole tirature e i prodotti a valore aggiunto.

Nello stand è possibile assistere a dimostrazioni dal vivo, esaminare campioni stampati e approfondire come le tecnologie Epson di stampa professionale possono supportare le opportunità di crescita in vari settori: abbigliamento sportivo, personalizzazione, decorazione indumenti, cartellonistica e customizzazione con la stampa UV.