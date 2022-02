Epson partecipa a MIR Tech 2022 con i videoproiettori più piccoli e leggeri al mondo

Epson partecipa al MIR Tech (Music Inside Rimini), l’unico evento in Europa dedicato all’innovazione e alle tecnologie luci, audio video e rigging, che permette di provare dal vivo la tecnologia delle aziende espositrici (dal 27 al 29 marzo, presso il Quartiere Fieristico di Rimini).

Per l’azienda giapponese è l’occasione per mostrare le due più recenti linee di videoproiettori laser EB-PU2010 e EB-PU2200, entrambe caratterizzate da modelli con elevata flessibilità di installazione, alta qualità delle immagini e design discreto. In particolare, la gamma EB-PU2200 include i modelli da 20.000 lumen più piccoli e leggeri al mondo: EB-PU2220B ed EB-PU2120W. Inoltre, Epson è presente con ulteriori soluzioni di Digital Signage, tra cui la gamma dei videoproiettori per l’illuminazione da accento e altre applicazioni di utilizzo.

Gianluca De Alberti, Head of Sales Video Projector di Epson Italia afferma: “In Italia il MIR Tech è una manifestazione di riferimento per le tecnologie audio video e crediamo sia il giusto palcoscenico per presentare il nostro nuovo videoproiettore EB-PU2220B che, rispetto al predecessore, è più piccolo del 70% e più leggero del 50%. Sarà anche un’ottima occasione per incontrare di nuovo partner e clienti in presenza”.

Il MIR Tech non è solo una vetrina espositiva dei prodotti, ma anche una valida opportunità per momenti di formazione: nello stand di Epson infatti si terranno seminari sulla videoproiezione professionale, offrendo anche un approfondimento sulle funzioni più evolute e sui nuovi software di gestione e di controllo, oltre a una presentazione sulle novità recentemente introdotte a listino.

Pensati per grandi auditorium, eventi live, concerti, sale conferenze e altri luoghi in cui il coinvolgimento è fondamentale, i videoproiettori di entrambe le serie offrono numerosi vantaggi, tra cui facilità di configurazione, manutenzione semplificata e riduzione dei consumi energetici, oltre ad avere un packaging con una minore impronta ecologica, consentendo così benefici anche a livello ambientale. Inoltre, essendo più leggeri e compatti, possono essere riposti, trasportati e installati con maggiore facilità: ciò si traduce in una riduzione dello spazio occupato in magazzino, oltre a una diminuzione dei costi di manodopera e di consegna. Non solo: grazie alla elevata luminosità, questi videoproiettori 3LCD assicurano immagini più nitide e dettagliate, oltre a neri profondi e ben definiti, per conquistare l’attenzione del pubblico.