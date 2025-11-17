Excursus Group a Sicurezza 2025

Excursus Group, società italiana di Corporate & Strategic Intelligence, parteciperà a SICUREZZA 2025, la manifestazione leader europea dedicata a security & fire, in programma dal 19 al 21 novembre 2025 a Fiera Milano. L’azienda sarà presente al Padiglione 7, Stand S21, dove presenterà due delle sue piattaforme proprietarie: E-Cyber, dedicata alla prevenzione e alla cyber intelligence, e Blindzone, la prima piattaforma integrata di Retail Crime Intelligence per la riduzione delle perdite nel retail.

L’appuntamento milanese segna una tappa importante per Excursus Group, che si presenta al mercato con una governance rafforzata dopo la nomina di Umberto Callegari come Presidente e l’ingresso di Askéon Capital come azionista strategico di minoranza. Fondata nel 2017 da Giuseppe Strollo, attuale CEO, Excursus ha progressivamente ampliato le proprie attività fino a diventare una realtà di riferimento nel panorama nazionale della Corporate & Strategic Intelligence, con una rete di intelligence attiva in oltre 200 Paesi.

“Il nostro obiettivo – dichiara Umberto Callegari, Presidente di Excursus Group (nella foto) – è diventare un hub internazionale di riferimento per la sicurezza strategica e l’intelligence aziendale, al servizio non solo delle imprese private ma anche degli istituti di vigilanza e delle società di sicurezza. Il controllo diretto sulle nostre tecnologie inhouse ci consente di offrire garanzie uniche in termini di riservatezza, sicurezza dei dati e capacità di intervento predittivo. La nostra visione è chiara: creare centri di intelligence all’interno delle aziende, veri presidi operativi che permettano di trasformare l’informazione in valore concreto, supportando la protezione, la crescita e la competitività delle imprese in un contesto sempre più complesso.”

E-Cyber: la piattaforma italiana di Cyber Intelligence preventiva

A SICUREZZA 2025 Excursus presenterà in anteprima E-Cyber, la nuova piattaforma di Cyber Intelligence preventiva che segna un punto di svolta nel panorama italiano. User-friendly e progettata anche per utenti non esperti, E-Cyber consente di monitorare vulnerabilità, data leak, data breach e minacce emergenti, offrendo alle aziende strumenti concreti per prevenire gli attacchi informatici.

La piattaforma si articola in tre macro-aree operative:

Web Scanner , che analizza domini e infrastrutture digitali per individuare vulnerabilità esposte sul web;

Threat Intelligence , che monitora web, deep web e dark web per rilevare l’utilizzo improprio di dati aziendali, email, numeri di telefono e documenti;

Penetration Test , che attraverso attività di ethical hacking e social engineering testa la robustezza interna dei sistemi informatici, fornendo indicazioni precise per correggere le criticità.

“Con E-Cyber vogliamo diffondere una nuova cultura della prevenzione. – commenta Giuseppe Strollo, Ceo di Excursus Group (nella foto) – Troppo spesso le aziende, soprattutto le PMI, scoprono di essere vulnerabili solo dopo un attacco. Il nostro approccio è opposto: conoscere in anticipo i propri punti deboli significa evitare danni economici e reputazionali potenzialmente devastanti.”

Blindzone: la suite predittiva per ridurre furti, frodi e ammanchi nel retail

Accanto a E-Cyber, Excursus presenta Blindzone, la prima piattaforma integrata di Retail Crime Intelligence, sviluppata in collaborazione con il partner tecnologico Zumbat.

Blindzone unisce intelligenza artificiale, analisi video e competenza investigativa umana, trasformando la prevenzione delle perdite in un processo misurabile, scalabile e pienamente GDPR compliant.

La suite agisce in modo predittivo e conforme alla normativa sulla privacy, integrandosi con i sistemi esistenti e supportando le aziende nel passaggio da una logica reattiva a una cultura di prevenzione continua.

I risultati sul campo parlano chiaro:

+185% di rilevamento delle frodi rispetto ai sistemi tradizionali;

+80% di accuratezza grazie all’integrazione tra AI e analisi umana;

riduzione misurabile delle perdite inventariali e maggiore sicurezza percepita dal personale.

“Blindzone nasce per rispondere a un’esigenza reale del mercato, – aggiunge Strollo – ovvero fornire ai retailer uno strumento operativo che combini tecnologia e metodo investigativo, rispettando al tempo stesso le norme più stringenti in materia di privacy. Il risultato è una piattaforma che non solo rileva, ma soprattutto previene.”

Un laboratorio di partnership per l’ecosistema della sicurezza

La presenza a SICUREZZA 2025 rappresenta per Excursus anche l’occasione per presentare un programma di partnership rivolto a istituti di vigilanza, società di sicurezza e operatori del settore. Grazie al controllo diretto delle proprie piattaforme tecnologiche, Excursus offre a questi attori la possibilità di integrare le sue soluzioni all’interno dei propri servizi, creando un ecosistema collaborativo per la sicurezza aziendale e digitale.