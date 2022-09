Fashion Week 2022: Epson a White Sustainable Milano

23 settembre Epson Como Printing Technologies, società del gruppo Epson che opera nel mercato tessile della stampa diretta su tessuto, prenderà parte a WSM – White Sustainable Milano , progetto votato al fashion-tech e dedicato alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e all’evoluzione digitale di tutta la filiera del settore moda, dalla fase creativa a quella produttiva fino al retail.

A intervenire nel corso della seconda giornata del Fashion Trade Show sarà Paolo Crespi, Sales and Marketing Director di Epson Como Printing Technologies, che parteciperà al talk dal titolo Tecnologie a supporto della sostenibilità. L’innovazione nella moda che lascia il segno . Crespi racconterà della rivoluzione, di cui l’azienda è stata protagonista, che ha cambiato il volto del polo tessile comasco, trasformandolo in una digital textile valley sempre più votata alla sostenibilità e in un modello per altri distretti tessili europei e mondiali.

White Sustainable Milano

White Sustainable Milano nasce da WHITE, autorevole salone dedicato alla moda e alla ricerca, piattaforma ricca di progetti speciali che non tralascia incursioni nel mondo dell’arte. La manifestazione, presente nell’intero fashion district, si snoderà tra gli hub di Tortona 15 Magna Pars, Tortona 27 Superstudio Più, Tortona 31 Archiproducts, Tortona 54 Base Milano Ex Ansaldo e Tortona 58 Padiglione Visconti.

Con l’obiettivo di discutere e raccontare il cambiamento, WSM sarà ospitato nella prestigiosa sede di Padiglione Visconti e si prospetta come un’opportunità irripetibile e aperta al pubblico per interagire con ospiti di rilievo provenienti da tutto il mondo, professionisti e aziende internazionali d’eccellenza, brand consolidati e startup tra le più avanzate, scoprendo il dietro le quinte di un settore, quello della moda sostenibile. Con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, il ricco palinsesto di WSM – White Sustainable Milano vanta più di trenta tra tavole rotonde, talk, workshop e masterclass attorno a temi come digital passport, greenwashing, agricoltura rigenerativa e nuove frontiere del retail.