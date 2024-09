Guandong a Viscom 2024

Guandong, specialista nei supporti per la stampa digitale, sarà presente a Viscom 2024. Da circa 20 anni l’azienda ha saputo affermarsi come protagonista del mercato nazionale e internazionale, grazie alla capacità di interpretare e anticipare le esigenze del settore come avvenuto con il marchio Greenlife, coniato e registrato nel 2010. Questa visione pionieristica ha permesso a Guandong di consolidare nel tempo il proprio ruolo di “Specialista delle Specialità”, offrendo prodotti che rispondono non solo ai bisogni attuali, ma anche alle sfide future, aprendo la strada ad applicazioni inedite per la stampa digitale. Un approccio pienamente condiviso da Stefano Vinti, nuovo Sales Manager Italia di Guandong, che farà il suo debutto ufficiale proprio a Viscom per presentare le ultime novità insieme a tutto il team aziendale.

“Sono entusiasta di essere entrato a far parte di questa realtà che coniuga con serietà l’innovazione di prodotto a una profonda cultura green, valori che condivido pienamente. Quello di Guandong, infatti, non è una strategia di marketing o una tendenza dell’ultimo minuto, ma un impegno verso la sostenibilità che affonda le sue radici nel tempo, come dimostra il marchio Greenlife depositato già nel 2010”, commenta Vinti.

Tra i nuovi supporti dall’anima green firmati Guandong, durante la kermesse milanese sarà protagonista Fiberboo, l’esclusivo tessuto biodegradabile e compostabile, frutto di oltre due anni di intensa attività in R&D. Realizzato con fibre naturali di bamboo, Fiberboo ha debuttato sul mercato internazionale a Fespa 2024, e ora si presenta al pubblico italiano in una versione ulteriormente ottimizzata. Il bamboo, noto per la sua rapida crescita e l’alto rendimento, rappresenta una scelta sostenibile non solo dal punto di vista ecologico, ma anche energetico, grazie alla sua coltivazione e lavorazione a basso impatto. Caratterizzato da finitura opaca, estremamente soffice al tatto, Fiberboo è particolarmente indicato per complementi d’arredo, wall covering e applicazioni tessili, offrendo un’alternativa green per l’interior decoration.

Riflettori puntati anche sul nuovo Poly-Banner, realizzato con resina poliolefinica 100% riciclabile. Questo innovativo materiale, prodotto per il 75% con materiali riciclati, garantisce qualità di stampa eccellente e massima versatilità, rispondendo perfettamente alle esigenze di un mercato che richiede soluzioni PVC-free e facili da riciclare, riducendo costi di smaltimento e consumo energetico.

Lo spazio espositivo di Guandong a Viscom ospiterà anche le più recenti novità dedicate alla decorazione su vetro, con supporti capaci di trasformare completamente gli spazi. Tra questi, Dotty Satin, la pellicola texturizzata che, grazie alla combinazione con la stampa UV, permette di creare effetti lucido/opaco e trasparenze personalizzate, perfette per il retail e l’interior design, con un occhio di riguardo alla privacy e alla filtrazione della luce. High Clarity assicura invece trasparenza ottica al 100%, con una qualità visiva che si avvicina alla stampa diretta, mentre Nano-Tack, la pellicola con nano-ventose senza colla, consente applicazioni riposizionabili su superfici di vetro senza lasciare residui.

A questi prodotti che rappresentano il passato, il presente e il futuro della gamma Guandong, si aggiungeranno altre novità ancora top secret che incarnano pienamente la filosofia aziendale, combinando alte prestazioni al rispetto per l’ambiente. A tal proposito Vinti si sbilancia con qualche indizio: “Sono certo che la loro unicità darà vita, già in fiera, a un grande Tam Tam”.