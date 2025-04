Ricoh alla Milano Design Week con la tecnica di stampa conduttiva che trasforma i tessuti in sensori

In occasione della Milano Design Week 2025, che si terrà dal 7 al 13 aprile, Ricoh, punto di riferimento a livello mondiale nei servizi digitali e nelle soluzioni di stampa, ha presentato in anteprima una tecnologia innovativa che, sfruttando le potenzialità dell’AI, permette di inserire speciali sensori su qualsiasi tipo di tessuto tramite una avanzata tecnica di stampa conduttiva a getto d’inchiostro.

I sensori “intelligenti” di Ricoh, oggetto di costante ricerca e sviluppo, possono essere utilizzati per incrementare in modo straordinario il valore e la funzionalità di rivestimenti e tessuti per ogni tipo di arredo, che diventerà così anche strumento di connessione capace di monitorare parametri personali, intercettare, raccogliere ed elaborare una vasta gamma di dati, facendoli comunicare efficacemente tra di loro.

L’installazione di Ricoh alla Milano Design Week 2025

Le incredibili potenzialità di questa innovazione potranno essere sperimentate di persona grazie a “Soul and Soil”, un’installazione interattiva che permetterà ai visitatori di esplorare come le tecnologie avanzate possano aiutare a migliorare la salute fisica e mentale negli ambienti di lavoro.

Negli spazi in via Tortona 14, sarà possibile immergersi nella visione del futuro di Ricoh, testare le possibilità offerte da questa soluzione tecnologica e sperimentale, osservare l’interazione tra mente e materia, vedere le proprie sensazioni e gli stati d’animo trasformati in immagini e suoni per opere d’arte cinetica.

Per realizzare queste esperienze, Ricoh ha sviluppato due tecnologie innovative: una improntata alla comunicazione indoor e una basata sulla stampa conduttiva, con la possibilità di trasformare i tessuti in sensori, integrando pattern e decorazioni differenti e rendendoli portatori di funzionalità avanzate.

Una tecnologia dalle molteplici applicazioni

Con questa innovazione, Ricoh punta a rendere gli oggetti “intelligenti”, nel senso etimologico di “inter-legere”, cioè capaci di intercettare e leggere dati di diverso tipo attraverso particolare sensori, con l’obiettivo di metterli in comunicazione tra loro grazie a un sistema wireless a banda ultralarga, per rispondere ai bisogni umani in modo innovativo e responsabile.

Le applicazioni di questa tecnologia sono molteplici e si estendono oltre gli ambienti di lavoro, aprendo una vasta gamma di potenziali collaborazioni: dal mondo del design e l’industria dell’arredo all’ambito medicale e sanitario, dalla gestione di ambienti complessi al real estate.

La ricerca condotta da Ricoh – fondata a Tokyo quasi novant’anni fa, presente in circa 200 Paesi e regioni e con un fatturato nell’anno finanziario chiuso a marzo 2024 di 2.348 miliardi di yen (circa 15,5 miliardi di dollari) – punta all’evoluzione del concetto stesso dei luoghi di lavoro e in generale della vita lavorativa, valorizzando il patrimonio di conoscenza tecnologica ed esperienza aziendale, attraverso Ricoh 3L, un programma di prototipazione per il futuro prossimo, centrato sull’essere umano e focalizzato su temi come il lavoro di squadra, l’individualità e il benessere emotivo.

“Soul and Soil” integra elementi naturali con arte, tecnologia e interconnessione, per dimostrare che anche elementi d’arredo, come un divano, un tappeto o una seduta, possono trascendere le loro tradizionali funzioni, integrando sensori in pattern e decorazioni differenti, per interagire con l’ambiente, con le persone, con le situazioni, diventando così “oggetti con l’anima”. Questa visione riflette la filosofia animista giapponese, che vede in ogni cosa un’essenza spirituale, e intende valorizzare il potenziale della tecnologia AAoT per esplorare nuove possibili evoluzioni degli spazi quotidiani.

Nel corso di questa ricerca, un ruolo importante è stato riservato allo studio dei microrganismi, elementi minuscoli ma essenziali, attivi nell’influenzare molti aspetti, tra cui la condizione di benessere delle persone in ogni contesto. Esiste infatti un legame sottile ma molto potente tra l’anima e la terra, tra la mente umana e il suolo: celano entrambi una ricchezza incredibile di connessioni e potenzialità, invisibili all’occhio ma estremamente influenti sulla salute fisica e mentale, sulla felicità delle persone, nei differenti ambiti della vita, incluso l’ambiente di lavoro.

Tecnologia e design si incontrano

In linea con il tema di Tortona Design Week 2025, incentrato sulla forza delle connessioni nel mondo del progetto, intese come ponti verso un futuro dove il design sia al servizio dell’umanità, Ricoh con questa installazione intende invitare al confronto e al dialogo le persone che credono nel potere trasformativo della tecnologia e del design. È un invito a progettisti, imprenditori, ricercatori e appassionati, a unirsi alla riflessione e ad aprirsi alla collaborazione.

“Soul and Soil”, infatti, vuole essere un punto d’incontro per chi desidera esplorare come l’integrazione tra arte, scienza e benessere possa ridefinire il concetto di lavoro e di quotidianità.