Hunkeler Innovationdays 2023: Canon presenta una nuova tecnologia inkjet

Canon sarà agli Hunkeler Innovationdays 2023, a Lucerna (Svizzera) dal 27 febbraio al 2 marzo 2023, per mostrare ai visitatori soluzioni di produzione end-to-end potenti e scalabili. In occasione della manifestazione sarà presentata anche una nuova tecnologia inkjet, a supporto dei settori della stampa commerciale, dell’editoria, della comunicazione aziendale e del direct mail. L’innovazione tecnologica, pensata per supportare i clienti nello sviluppo di opportunità di crescita sostenibile, sarà la protagonista indiscussa.

Con il tema “Make It Future-proof”, Canon mostrerà ai print service provider come potenziare la propria produttività e flessibilità, adottando modelli di business alternativi e soluzioni innovative per la stampa di produzione. Grazie all’ottimizzazione dei processi e allo sviluppo di nuove applicazioni diventa possibile accedere a nuovi mercati e, nel contempo, migliorare l’approccio alla sostenibilità.

I visitatori dello stand Canon (Padiglione 2) potranno “toccare con mano” i grandi progressi compiuti dagli ultimi Hunkeler Innovationdays nel 2019. Tre stampanti digitali saranno impegnate nella produzione di una serie di applicazioni: la stampante inkjet a modulo continuo Canon ProStream, la stampante inkjet a foglio singolo Canon varioPRINT iX e la stampante a toner Canon imagePRESS V1000. Saranno inoltre presenti applicazioni realizzate con le stampanti inkjet a modulo continuo Canon ColorStream.

Saranno annunciate, in occasione degli Hunkeler Innovationdays 2023, alcune grandi novità che interessano sia le stampanti inkjet a modulo continuo sia quelle a foglio singolo, oltre alle ultime soluzioni software pensate per velocizzare i processi aziendali e di produzione. Questi sviluppi garantiranno prestazioni di qualità e velocità ancora più superiori per la produzione digitale di un’ampia gamma di applicazioni dedicate ai comparti dell’editoria, del promotion e della comunicazione aziendale.

Tutte le demo organizzate da Canon nel corso degli Hunkeler Innovationdays 2023 saranno effettuate utilizzando la suite software PRISMA per la gestione dei flussi di lavoro, che consente di ottimizzare l’intero workflow di stampa attraverso la perfetta automatizzazione delle attività, dalla preparazione dei progetti di stampa alla loro esecuzione fino alla finitura. I visitatori interessati potranno anche scoprire come le soluzioni PRISMA e i servizi professionali Canon consentano di progettare flussi di lavoro end-to-end completi in abbinamento con componenti software di terze parti.

“I visitatori degli Hunkeler Innovationdays 2023 sperimenteranno ancora una volta il potere innovativo della stampa inkjet di produzione di Canon”, ha commentato Jennifer Kolloczek, Planning, Marketing & Innovation Senior Director, Production Print di Canon Europe. “Presenteremo una nuova soluzione inkjet, oltre a una serie di progressi orientati al cliente, che consentiranno agli stampatori di ampliare la loro offerta, soprattutto nelle arti grafiche, settore particolarmente esigente. Mostreremo il potenziale di crescita reso possibile grazie a flussi di lavoro end-to-end perfettamente integrati, attraverso le potenti soluzioni di produzione digitale e le nuove frontiere dell’automazione. In occasione della manifestazione Canon mostrerà il proprio impegno nel lavoro con partner tecnologici, fornitori di servizi di stampa, acquirenti e tutti soggetti coinvolti nella catena del valore correlata alla stampa. L’obiettivo è quello di aiutare i clienti ad affrontare il cambiamento con successo e resilienza sia nel breve che nel lungo periodo.”

Le soluzioni di finitura end-to-end saranno presentate insieme a Hunkeler, partner Canon di lunga data, e a otto altri partner dell’azienda, per evidenziare la stretta correlazione esistente tra tecnologia e innovazione aziendale e mostrare l’ampia gamma di applicazioni possibile grazie alle soluzioni Canon.