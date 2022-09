I sistemi Liyu protagonisti all’Open House di ASI D.G.

Liyu invita i clienti e prospect del Sud Italia a scoprire le potenzialità delle nuove tecnologie che saranno in funzione durante l’Open House organizzato in collaborazione con ASI D.G., rivenditore di riferimento per la Puglia e le altre regioni meridionali. In programma dal 23 al 25 settembre 2022 presso la sede ASI D.G. di Nardò (Lecce), l’evento sarà l’occasione per visitare il nuovo showroom che vede installati alcuni dei sistemi di punta dell’ampia gamma Liyu a disposizione per demo personalizzate (REGISTRATI QUI). La capillarità territoriale è, infatti, da sempre uno degli asset che caratterizzano la strategia di Liyu Italia, grazie a una rete distributiva che comprende realtà d’eccellenza selezionate lungo tutta la penisola. “Per noi il mercato del Sud è molto interessante in quanto presenta grandi potenzialità di sviluppo”, commenta il management Liyu Italia. “In queste aree abbiamo già messo a segno numerose installazioni grazie alla partnership con ASI D.G. e siamo lieti di poter offrire a clienti e prospect la possibilità di organizzare appuntamenti per vedere in funzione le nostre tecnologie ed effettuare prove di stampe su specifiche esigenze applicative”.



L’evento del 23-25 settembre, che avrà come focus le applicazioni per il fashion design e l’interior decoration, prevede un ricco calendario di seminari, approfondimenti e dimostrazioni di cui le tecnologie Liyu saranno protagoniste. Ingegnerizzati per specifici mercati verticali, i sistemi Liyu consentono, infatti, di stampare direttamente su un ampio range di materiali, con una versatilità e una produttività senza precedenti. Come la flatbed KC 2512 con tecnologia UV LED che rappresenta la soluzione ideale per la stampa diretta di materiali rigidi come legno, vetro, plexiglass, ma anche dibond e forex, abitualmente utilizzati nella decorazione d’interni e nella visual communication. Dotato di piano aspirato in grado di supportare materiali fino a 300 kg e 250 mm di spessore e di sistema di pinza-squadra automatico, KC 2512 assicura sempre il perfetto allineamento dei supporti e permette di spostare agevolmente anche i materiali pesanti.



Tra i protagonisti dell’open house firmato Liyu e ASI D.G. anche il plotter ibrido Platinum EQ2 2050 con tecnologia UV Led, la soluzione entry level che assicura versatilità e qualità di stampa fino a 2880 dpi su un ampio range di supporti in piano e in bobina, tra cui pelle ed ecopelle. Caratterizzato da un design accurato e da estrema compattezza che lo rende facilmente implementabile in qualsiasi ambiente di lavoro, questo sistema è dotato di un esclusivo meccanismo di apertura che facilita il passaggio da roll to roll a flatbed, ampliandone le potenzialità applicative e assicurando prestazioni industriali. Tra i plus, anche il sistema parzializzato di aspirazione a 4 turbine, il rullo di pressione del materiale sia in entrata che in uscita e il tappeto aspirante autolivellante che consente di stabilizzare materiali rigidi ampiamente impiegati per applicazioni di interior decoration, mantenendo perfettamente la planarità di stampa e minimizzando le distorsioni causate da sistemi a tappeto fisso.



Ideale per stampe di alta qualità fino a 2880 dpi su supporti in bobina come canvas e PVC, ma anche carta fotografica, banner, vinile e molti altri materiali in rotolo per l’interior decoration, la roll to roll Liyu PCT 3200 UV Led è caratterizzata da un esclusivo sistema parzializzato di lampade UV Led che permette la polimerizzazione degli inchiostri senza scaldare il materiale, assicura l’asciugatura istantanea delle stampe ed evita distorsioni dovute al calore.



È possibile partecipare all’Open House organizzato in collaborazione con ASI D.G. registrandosi QUI.