I videoproiettori Epson pronti per ISE 2023

Epson presenterà a ISE, di scena a Barcellona, dal 31 gennaio al 3 febbraio 2023, i nuovi videoproiettori 3LCD. In particolare, sulla scia del successo riscosso con la serie EB-PU2200, l’azienda giapponese annuncerà un nuovo videoproiettore ad elevata luminosità compatto e leggero caratterizzato da grande facilità di installazione e configurazione, manutenzione semplificata, altissima qualità delle immagini e autentica sostenibilità. A fianco del nuovo annuncio, i visitatori potranno vedere nuove soluzioni interattive di comunicazione visiva per le sale riunioni aziendali e nuovi videoproiettori a ottica ultra-corta per scuole e istituti di istruzione superiore.

Lo stand Epson sarà anche teatro di una spettacolare animazione in video mapping, con le proiezioni di una creatura mitologica ispirata ai disegni dell’artista barcellonese Antoni Gaudí: un’alchimia che trasforma l’arte in realtà grazie alle moderne tecniche di videoproiezione.L’area espositiva ospiterà anche uno spazio museale immersivo e una realtà di shopping interattivo che mostreranno a retailer e operatori dell’industria del tempo libero e della cultura i tanti modi innovativi, flessibili e coinvolgenti con cui usare i videoproiettori Epson per trasformare l’esperienza dei visitatori.

Il pubblico avrà inoltre modo di vedere:

– un’area demo Professional Display in cui potrà conoscere i nuovi strumenti per l’installazione di più videoproiettori, basati sul software Epson Projector Professional Tool (EPPT) e sulle funzionalità che permettono l’uso senza PC, oltre a tutorial su tecniche di stacking, combinazione dei videoproiettori e proiezione su superfici curve;

– una gamma di nuove soluzioni interattive per sale riunioni, concepite per l’ambiente di lavoro ibrido;

– nuove soluzioni mobile per sale riunioni, in collaborazione con Artome;

– nuovi videoproiettori a ottica ultra-corta progettati specificamente per sale conferenze aziendali, sale riunioni e ambienti didattici come aule e auditorium;

– il nuovo videoproiettore laser interattivo a ottica ultra-corta di Epson, che permette elevata flessibilità di installazione e utilizzo per i moderni spazi di apprendimento nel settore dell’istruzione e in azienda, in un mix di collaborazione e connettività;

– l’ampia gamma di lenti intercambiabili e il nuovo videoproiettore da installazione a ottica fissa Epson.

Come sottolineato da Massimo Pizzocri, Vice President Video Projector Sales & Marketing Division di Epson: «Siamo lieti di annunciare i nostri nuovi prodotti per gli operatori professionali, le sale riunioni aziendali e gli scenari della formazione, del retail, del tempo libero e della cultura. Epson è un leader mondiale che eccelle nella progettazione e realizzazione di videoproiettori ad alta luminosità straordinariamente compatti, leggeri ed efficienti. I nuovi modelli 3LCD diventeranno lo standard di settore per quanto riguarda qualità e versatilità, consentendo di ridurre non solo i tempi di installazione e i costi di spedizione, ma anche l’impatto ambientale in un mercato sempre più importante e in continua crescita come quello dei videoproiettori da 20.000 lumen».

Epson nella videoproiezione

Epson è il produttore leader mondiale nella videoproiezione, settore in cui vanta una quota superiore a un terzo del mercato globale; è inoltre specializzata nella produzione di tecnologia di proiezione laser 3LCD compatta, versatile e ad alta luminosità per case, uffici, scuole, rivenditori e installazioni su larga scala in luoghi di intrattenimento, musei, gallerie, eventi all’aperto e attrazioni turistiche.

I videoproiettori laser Epson ad alta luminosità vengono utilizzati per creare ambienti esperienziali coinvolgenti e interattivi nei principali luoghi di intrattenimento e attrazioni turistiche in tutto il mondo. Non solo: la tecnologia AV dell’azienda ha migliorato la produttività di aule e altri spazi di apprendimento in tutto il mondo, ha reso più coinvolgente l’esperienza retail e ha supportato diversi settori industriali con applicazioni per l’assistenza remota. Alcuni esempi recenti includono: Electric Forest Music Festival in America, l’installazione TeamLab Borderless a Shanghai e l’internazionale Festival of Lights in Europa.