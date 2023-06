Il Digital Signage di LG a InfoComm 2023

LG Electronics (LG) presenta la propria offerta per il digital signage in occasione di InfoComm 2023, la fiera professionale delle soluzioni audio visive che si svolge a Orlando, in Florida (USA), dal 14 al 16 giugno. Lo stand di LG, che si estende su una superficie di 10.400 metri quadrati, ospita infatti l’intera gamma di soluzioni display dell’azienda esposte in diverse aree che ne mostrano i contesti e le applicazioni d’uso.

I display della gamma LG MAGNIT, per uso commerciale e residenziale, sono tra i protagonisti della manifestazione. La collezione, che include i nuovi modelli con alimentazione remota, offre una gamma completa di prodotti con diversi pixel pitch (da 0,68 a 1,56 millimetri) e una flessibilità che è in grado di soddisfare ogni esigenza. Progettati tenendo conto della sicurezza dell’utente e dell’ambiente di installazione, i display LG MAGNIT hanno superato diversi test relativi alla propagazione superficiale delle fiamme, alla riproduzione dei colori su un ampio angolo di visione e alla compatibilità elettromagnetica1.

All’interno dell’area dello stand dedicata alla “Digital Art” è esposto il maestoso display LG MAGNIT 8K Micro LED da 272 pollici, una vera e propria attrazione che riprodurrrà video esclusivi in 8K che catturano la bellezza e la maestosità del mondo naturale. Ideale per riprodurre efficacemente opere d’arte multimediali, questo prodotto è adatto ad essere utilizzato negli spazi pubblici o nelle hall di aziende e hotel. L’area “Media Art” espone invece il nuovo display LG LED All-in-One da 163 pollici che stupisce per la qualità d’immagine resa ancora più stupefacente dalla dimensione dello schermo e dalla superba capacità di riproduzione del colore.

Grazie alla sincronizzazione del nuovo display LG MAGNIT 8K Micro LED con il media wall realizzato con i display Transparent OLED (composto da 26 display da 55 pollici) i visitatori potranno godere di un’esperienza artistica estremamente coinvolgente. L’installazione, unica nel suo genere, mette in mostra la versatilità e le potenziali applicazioni creative offerte dalle tecnologie all’avanguardia di LG.

Nell’area “Virtual Production”, LG ha esposto le proprie soluzioni display avanzate (tra cui LG MAGNIT e LG UltraFine™ Display OLED Pro) per broadcaster, studi di produzione e content creator digitali, con display che consentono di girare filmati in live-action su uno sfondo virtuale realistico. I visitatori potranno scoprire come funzionano gli studi di produzione virtuali e come vengono utilizzati nel cinema, in televisone e per la creazione di contenuti multimediali di vario utilizzo.

Nell’area “Corporate” è esposto un LG MAGNIT da 163 pollici con alimentazione remota che permette di continuare ad alimentare il display anche in caso di interruzione di corrente. I visitatori potranno ammirare con i propri occhi come il pixel pitch stretto e i colori precisi del display Micro LED, sono in grado di garantire un’eccellente nitidezza e fedeltà d’immagine. L’area ospita anche il display LG LED All-in-one 21:9 ottimizzato per le piattaforme di videoconferenza e altre soluzioni display.

L’area “Education” espone LG CreateBoard (serie TR3DK), la lavagna interattiva che permette di realizzare esperienze di classe interattive e collaborative grazie al suo schermo multi-touch con risoluzione UHD (3.840×2.160) e alle funzioni LG CreateBoard Lab, per la scrittura e la creazione di contenuti, e LG CreateBoard Share,per la condivisione wireless dello schermo e dei contenuti.

All’interno dell’area “Retail” è possibile osservare diverse applicazioni dei prodotti di digital signage di LG: otto display Transparent OLED da 55 pollici compongono una straordinaria scultura digitale che richiama la forma di un prisma mentre il modello di Trasparent OLED da 30 pollici è il pezzo forte di un’elegante esposizione di scarpe di lusso; il display High Brightness da 87 pollici abbinato ai display UHD da 75” offre invece efficientamento degli spazi pur continuando a garantire un’ampio schermo per comunicare con i clienti.

L’area “Food and Beverage” presenta una grande varietà di display digitali, tra cui un display Ultra Stretch da 37 pollici, ideale per l’advertising a scaffale, e i modelli ultra-luminosi da 22 e 55 pollici resistenti alle intemperie, ottimizzati per le applicazioni drive-through. I display sono inoltre dotati dei software SuperSign AD e SuperSign QSR: SuperSign AD consente la distribuzione di contenuti pubblicitari mirati in base a dati selezionati e può generare report che supportano una gestione efficace dell’advertising; SuperSign QSR facilita la gestione degli ordini nei ristoranti a servizio rapido, la loro trasmissione ai display della cucina e la gestione delle liste d’attesa.

Infine nell’area “Software Solutions”, i visitatori possono esplorare la vasta gamma di piattaforme cloud di LG: le soluzioni di gestione dei contenuti SuperSign Cloud, Pro Centric Cloud e il sistema di manutenzione da remoto LG ConnectedCare. Le dimostrazioni tenute in questa area mostrano come questi software all’avanguardia possano aiutare le aziende a gestire comodamente i propri display digitali.

Tutte le soluzioni tecnologiche di LG sono progettate tenendo conto della sicurezza dell’utente e dell’ambiente di installazione. Le relative certificazioni di settore sono esposte nell’area “Better Life for All”. I visitatori possono osservare le certificazioni di assenza di sfarfallio e di luce blu di LG CreateBoard e vedere come il Kiosk LG migliora l’accessibilità grazie all’inclusione di una tastiera tattile. Come azienda che attribuisce grande importanza alla sostenibilità, LG presenta una serie di tecnologie che danno priorità alla riduzione dell’uso della plastica e del consumo energetico.

“Per trasmettere appieno la forza, la varietà e l’innovazione delle nostre soluzioni display, abbiamo deciso di creare a InfoComm una delle nostre esposizioni più grandi”, ha dichiarato Paik Ki-mun, senior vicepresident e head of Information Display di LG Electronics Business Solutions Company. “Offriamo ai visitatori una panoramica delle reali applicazioni dei nostri prodotti: dalle sale riunioni al retail, dalla ristorazione all’education, dagli studi di produzione ad altri contesti. Continueremo a sviluppare soluzioni display innovative per contribuire a migliorare la vita di tutti”.

1 LG MAGNIT è stato certificato per la classificazione di “propagazione superficiale della fiamma” (BS476 Parte 7 Classe 2), per la compatibilità elettromagnetica (EMC Classe B) e per l’uniformità dei colori su un ampio angolo di visione dal TÜV Rheinland. Le certificazioni possono variare a seconda del modello.