Le novità di Avaya al GITEX 2022

Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, parteciperà all’edizione 2022 del GITEX Global, nel corso della quale presenterà soluzioni che aiutano i clienti a semplificare e accelerare l’innovazione e l’efficienza nell’offrire esperienze eccezionali senza interrompere le attività aziendali.

Nel corso dell’evento, che si terrà a Dubai dal 10 al 14 ottobre 2022, Avaya mostrerà come aziende e organizzazioni possano sfruttare l’innovazione del cloud per migliorare la resilienza e rispondere alle sfide dell’attuale contesto economico, dai problemi della catena di approvvigionamento globale alla carenza di personale qualificato.

I partecipanti all’evento potranno sperimentare di persona il tema “innovation without disruption” assistendo a una serie di casi d’uso specifici per ogni settore verticale. Queste case study dimostrano come la piattaforma Avaya OneCloud consenta alle imprese di offrire esperienze senza s a clienti e dipendenti senza la necessità di aggiornamenti tecnologici che interrompano le attività in corso.

“Le aziende competono all’interno della cosiddetta “economia dell’esperienza” e hanno bisogno di funzionalità e capacità avanzate per offrire le esperienze richieste da clienti e dipendenti. Ma hanno anche bisogno di un percorso di migrazione per l’implementazione di queste funzionalità che non implichi l’abbandono radicale e la sostituzione della tecnologia esistente”, dichiara Nidal Abou-Ltaif, Presidente di Avaya International. “Con la piattaforma Avaya OneCloud e il suo ampio ecosistema di partner, possiamo offrire funzionalità basate sul cloud che si integrano con l’infrastruttura esistente e questo è estremamente importante per i nostri clienti”.

Al GITEX 2022, Avaya mostrerà come l’approccio “Innovation Without Disruption“, innovazione senza interruzioni, consenta alle aziende di implementare funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze dei clienti e dei dipendenti, salvaguardando al contempo la stabilità delle operazioni esistenti.

Una panoramica sugli use case presentati allo stand di Avaya:

– Metaverso come canale di comunicazione : costruendo il collegamento tra il metaverso e il mondo reale, questo concetto rende più facile per le aziende effettuare investimenti utilizzando il metaverso come canale di comunicazione tra gli agenti del contact center e i clienti.

: costruendo il collegamento tra il metaverso e il mondo reale, questo concetto rende più facile per le aziende effettuare investimenti utilizzando il metaverso come canale di comunicazione tra gli agenti del contact center e i clienti. – Viaggio digitale del cliente : consentire alle aziende di entrare in contatto con i clienti in modo digitale, per esempio, partendo da un annuncio sui social media, passando per una chat basata sull’intelligenza artificiale sui social media, fino alla vendita di una vacanza.

: consentire alle aziende di entrare in contatto con i clienti in modo digitale, per esempio, partendo da un annuncio sui social media, passando per una chat basata sull’intelligenza artificiale sui social media, fino alla vendita di una vacanza. – Gestione proattiva delle relazioni : Utilizzo di funzioni di collaborazione avanzate per gestire più efficacemente le relazioni con i clienti, e utilizzo di funzionalità outbound per l’upselling e di biometria AI per l’autenticazione.

: Utilizzo di funzioni di collaborazione avanzate per gestire più efficacemente le relazioni con i clienti, e utilizzo di funzionalità outbound per l’upselling e di biometria AI per l’autenticazione. – Intelligenza Artificiale e analisi : le aziende possono utilizzare la biometria facciale, i chatbot, l’analisi vocale e l’IA conversazionale per migliorare l’esperienza dei clienti.

: le aziende possono utilizzare la biometria facciale, i chatbot, l’analisi vocale e l’IA conversazionale per migliorare l’esperienza dei clienti. – Sicurezza pubblica: soluzioni intelligenti di dispatching e notifiche di massa, combinate con l’integrazione di soluzioni di Internet of Things, per rendere le città più sicure.

Al GITEX Avaya ospiterà anche una serie di partner tecnologici a conferma dell’ampiezza e della profondità dell’ecosistema Avaya OneCloud che è in grado di ottimizzare le esperienze dei dipendenti e dei clienti minimizzando le interruzioni delle attività.

“Il nostro obiettivo comune è quello di supportare i clienti nel proprio percorso di trasformazione digitale, fornendo tutte le funzionalità necessarie per rendere tutto connesso“, commenta Rukmini Glanard, EVP Global Sales, Services and Marketing di Alcatel-Lucent Enterprise, uno dei partner espositori presente allo stand Avaya. “Al GITEX 2022 presenteremo la nostra solida partnership con Avaya. Guardando al futuro, stiamo collaborando per fornire nuovo valore e servizi ai nostri rispettivi clienti grazie alle soluzioni verticali su misura che stiamo costruendo insieme.”

Avaya è presente al GITEX 2022 in partnership con Alcatel-Lucent Enterprise, Uniphore, Verint Systems, GS Lab, Imperium, Konnect Insights, LumenVox, Nectar, Sestek e TOPAZ.

È possibile visitare lo stand Avaya presso la Zabeel Hall all’interno del Dubai World Trade Centre dal 10 al 14 ottobre 2022.