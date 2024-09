MatixGO di BTicino: roadshow al via con Tecnomat

BTicino continua la diffusione della nuova serie MatixGO approdando nella Grande Distribuzione italiana. Per celebrare questo momento, il brand italiano specializzato nelle infrastrutture elettriche annuncia un evento itinerante che coinvolgerà l’insegna Tecnomat, con lo scopo di mostrare a professionisti e grande pubblico la serie civile lanciata oltre un anno fa al mondo professionale.

Dal 23 settembre, al via un roadshow MatixGO di 7 tappe che coinvolgerà alcuni dei principali punti vendita Tecnomat per offrire l’opportunità di toccare con mano l’innovazione e la qualità BTicino. Tutta l’innovazione della serie MatixGO sarà raccontata all’interno di un Airstream, modello di camper tra i più rappresentativi dei viaggi on the road statunitensi. L’intramontabile mezzo diventerà un’area espositiva itinerante dove professionisti e clienti potranno osservare e conoscere da vicino la tecnologia, il design e le funzionalità della serie che ha rivoluzionato il mercato elettrico.

Perfetta per tutte le esigenze e realizzata nel pieno rispetto dell’ambiente, la serie civile di BTicino rende accessibili le funzioni dell’edificio connesso a tutte le esigenze di installazione, dagli ambienti residenziali agli edifici del mondo Terziario, con un design innovativo e la qualità del Made in Italy.

Durante il tour itinerante, il pubblico potrà scoprire MatixGO dalle ore 10 alle ore 19 (dalle 17 alle 19 su invito Tecnomat per possessori di Partita Iva) nelle seguenti tappe: