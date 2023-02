Modern Store di Zebra all’EuroShop di Dusseldorf

Zebra Technologies Corporation sarà all’EuroShop di Dusseldorf dal 26 febbraio al 2 marzo (stand Hall 6/A79), dove porterà al centro dell’attenzione l’importanza dei dati in ambito retail e il nuovo modello Modern Store di Zebra.

Durante i cinque giorni dell’evento di punta dedicato al retail, Zebra mostrerà come il suo modello visionario, il Modern Store di Zebra, sia stato progettato ad aiutare i per aiutare i retailer a superare le sfide più complesse relative alla gestione dei loro punti vendita. In occasione del workshop – che si terrà domenica 26 febbraio alle 14.20 ora locale presso il Connected Retail Stage – Mark Thomson, Director of Retail, EMEA, Zebra Technologies entrerà nel dettaglio di come il Modern Store by Zebra può aiutare i retailer a coinvolgere al meglio gli operatori, ottimizzare la gestione dell’inventario e migliorare, al contempo, l’esperienza del cliente.

“Zebra è impegnata a sostenere i piani di crescita dei retailer e aiuta i responsabili delle attività dei punti vendita ad affrontare le sfide più difficili, oltre a supportarli verso una rapida trasformazione post-pandemia”, spiega Thomson. “Analizzando il nostro modello, spiegherò come i retailer possono ridurre le discrepanze inventariali e dei prodotti del 27%, diminuire il turnover dei dipendenti dell’8% e aumentare i tassi di soddisfazione dei clienti”.

Il modello Modern Store di Zebra si affida alle competenze degli oltre 10.000 partner attivi di Zebra ed è supportato dalle integrazioni complementari offerte dai leader tecnologici globali: Accenture, Microsoft e Google. Il modello aiuterà i retailer a colmare il divario tra la pianificazione e l’esecuzione dei piani di lavoro, l’inventario e l’esperienza del cliente, oltre a permettere loro di affermarsi nel mercato di oggi. Non da ultimo, offre ai retailer le capacità necessarie per prevedere ed adattarsi alle esigenze del futuro. La demo del Modern Store di Zebra sarà disponibile ogni ora presso lo stand dell’azienda.

Nel secondo workshop di Zebra dedicato alla tecnologia in ambito retail, che si terrà lunedì 27 febbraio alle 14.20 ora locale, Pedro Roman, Director, Solutions Lead, EMEA di Zebra Technologies e Simon Geisman, Senior Business Consultant, Personal Shopper Solutions and SmartLens, EMEA, condivideranno le evidenze emerse dall’ultimo studio di Zebra – 15th Global Shopper Study – sui comportamenti dei consumatori e su come queste influenzeranno i retailer in futuro.

“Gli acquirenti danno priorità ai retailer che offrono la possibilità di entrare e uscire dai negozi il più rapidamente possibile (76%), oltre a dimostrare una crescente attenzione (90%) verso le tecnologie self-service come i check-out automatici o metodi di pagamento senza contanti”, afferma Roman. “Le casse gestite da operatori non sono più molto utilizzate, a differenza di quelle automatiche e mobile che, invece, offrono la velocità e la comodità che i clienti si aspettano. I lavoratori in prima liea e i loro manager possono interagire maggiormente con i clienti e avere più tempo a disposizione grazie a soluzioni che rilevano e registrano la posizione e il movimento della merce in negozio, trasformando questi dati in informazioni facilmente fruibili.”

Il team degli Executive del settore retail di Zebra sarà a disposizione per un incontro presso lo stand Hall 6/A79 con numerose demo di soluzioni hardware e software, tra cui la soluzione di AI Food Waste Management System (FWMS), progettato per il rivenditore di alimentari francese Auchan. Questa soluzione sta aiutando l’azienda ad evitare lo speco di 35 milioni di prodotti alimentari prodotti alimentari. Inoltre, sarà possibile approfondire come Zebra e i suoi partner stiano collaborando con successo con molteplici clienti tra cui Kaufland, bp Group Aral and Bonita.

Altre demo mostreranno le soluzioni Zebra per la gestione e l’ottimizzazione dell’inventario, lo shopping personalizzato, la gestione delle attività, l’RFID, la comunicazione tra gli operatori, la gestione dei lavoratori, il self-service dei dipendenti, la visibilità lungo tutta supply chain e l’automazione del magazzino. Inoltre, sarà possibile confrontarsi con una decina di partner Zebra che esporranno soluzioni allo stand.