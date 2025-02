MSI for Education agli Stati Generali della Scuola Digitale

MSI annuncia oggi la propria partecipazione alla prossima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, l’evento rivolto all’intera comunità scolastica che si terrà a Bergamo dal 20 al 22 febbraio. L’azienda sarà presente con uno spazio (Stand 10) in cui sarà possibile scoprire le soluzioni MSI for Education, incontrare i partner dell’azienda e partecipare a workshop dedicati ad alcune delle tematiche che più stanno a cuore di quegli operatori che oggi più che mai cercano di capire come utilizzare le più recenti tecnologie a favore di studenti e docenti.

“MSI, si propone di offrire tecnologie all’avanguardia in diversi settori dell’economia globale. Siamo l’azienda che ha portato la rivoluzione tecnologica anche nel mondo Educational, presentando soluzioni innovative, che soddisfano le necessità dei docenti e dei nostri studenti”, ha dichiarato Luigi Bruni, Manager di MSI for Education. “La nostra missione è di promuove soluzioni tecnologiche che rendano l’accesso all’apprendimento, semplice ed interattivo. Le nuove generazioni di educatori, hanno una conoscenza delle tecnologie molto più ampia rispetto al passato, e necessitano di un supporto in linea con questa epoca. Loro sono il motore della crescita e dell’apprendimento della didattica. Abbiamo il dovere di sostenerli nel potenziare la creatività e le competenze tecnologiche”.

Gli appuntamenti allo stand

Per mostrare concretamente come sia possibile utilizzare soluzioni tecnologiche anche nell’ambito scolastico, MSI for Education ospiterà nel proprio stand diversi workshop, dedicati a DSGA, dirigenti scolastici e docenti di scuole di ogni ordine e grado, da quelle dell’infanzia alle scuole post-diploma:

WACEBO DABLIU PEN+ “Un varco tra il mondo reale e quello digitale, a portata di mano”: Il primo appuntamento è per giovedì 20 febbraio alle 10:40, quando con Paolo Morlino (Sales Manager di Wacebo Italia) sarà possibile scoprire la WACEBO DABLIU PEN+, un’innovativa soluzione che connette il mondo reale e quello digitale, ed esplorare le potenzialità di questo strumento versatile, progettato per rendere l’apprendimento interattivo e coinvolgente, offrendo a insegnanti e studenti un’esperienza didattica unica, intuitiva e immediata. L’incontro sarà replicato venerdì 21 febbraio alle 15:50.

I prodotti MSI per il mondo Scuola e l’uso del Coding: durante questo workshop l’Ing. Giuseppe Bono (CEO BGTech) aiuterà i partecipanti a scoprire come i prodotti MSI possano trasformare l’apprendimento nelle scuole, offrendo soluzioni innovative e performanti per studenti e docenti. Sarà anche un momento in cui esplorare il potenziale del coding come strumento educativo, con esempi pratici e suggerimenti per integrare tecnologia e programmazione nel mondo scolastico. L’appuntamento è per giovedì 20 febbraio alle 13:00, e il workshop rilascerà crediti formativi.

L’intelligenza artificiale e MSI: durante questo incontro dedicato a educatori e professionisti dell’istruzione, che rilascia crediti formativi e si terrà giovedì 20 febbraio dalle 16:20 sarà possibile, scoprire come i prodotti MSI possano supportare l’insegnamento e l’apprendimento nel contesto scolastico, approfondendo l’importanza del coding come competenza fondamentale con esempi pratici e soluzioni tecnologiche innovative pensate per stimolare la creatività e migliorare le competenze digitali degli studenti. Relatore sarà l’Ing. Giuseppe Bono.

METAVERSO e interconnessione con i CUBI MSI: il workshop nasce per scoprire le potenzialità del Metaverso e il modo in cui la tecnologia MSI, con i suoi innovativi CUBI, può trasformare il panorama educativo. Applicazioni pratiche del Metaverso consentiranno di esplorare come questi strumenti avanzati possono facilitare l’interconnessione e migliorare l’esperienza di apprendimento, approfondendo al contempo l’impatto delle nuove tecnologie nel mondo della formazione. Relatore sarà il Dott. Francesco Pepe di BGTech, questo workshop che rilascia crediti formativi si terrà venerdì 21 Febbraio alle 10:40.