MSP Day: il 10 giugno c’è anche Sababa Security

Il prossimo 10 giugno Sababa Security, azienda italiana di sicurezza informatica, terrà una sessione dal titolo “Assess. Detect. Respond. Train. Repeat” presso la Sala Ginevra in occasione del MSP Day organizzato da Achab, distributore italiano di software e soluzioni per i fornitori di servizi IT.

MSP Day è l’evento italiano dedicato a chi eroga servizi IT gestiti, gli MSP (Managed Service Provider), o a chi sta pensando di passare dalla rivendita di prodotti alla fornitura di servizi gestiti.

Offrendo servizi IT gestiti e non più prodotti e ore di supporto, un MSP ottiene buoni margini ricorrenti, reti funzionanti e clienti informati con precisione su quello che ottengono e a quale cifra.

Per Sababa Security, in particolare, i Managed Service Provider, si occupano generalmente di molteplici attività, tra cui la gestione della sicurezza degli endpoint, il controllo delle vulnerabilità, la distribuzione di patch e aggiornamenti e la gestione degli incidenti. Ma in che modo possono stabilire quali saranno le prossime aree a cui l’azienda cliente dovrebbe prestare attenzione? Come possono capire che per il cliente è arrivato il momento di intervenire sulle vulnerabilità presenti nella sua architettura di Active Directory o di integrare il monitoraggio delle query DNS o, ancora, di addestrare i propri team a riconoscere una CEO Fraud?

Andrea Salvaterra, Chief Sales Officer, e Alessandro Stobbia, Principal Presales Consultant di Sababa Security, risponderanno a queste domande e tratteranno i seguenti temi: