Netcomm: gli appuntamenti autunnali

Sono iniziati i lavori di preparazione per la XXI edizione di Netcomm Forum, che si terrà il 6 e 7 maggio 2026 presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano. Dopo il successo della scorsa edizione, il format 2026 si preannuncia ancora più ricco, con 14 palchi, 7 aree tematiche, 3 assemblee plenarie e oltre 200 sessioni di approfondimento dedicate a tutti gli scenari dell’e‑commerce. Confermata la presenza dell’AI Theater, dell’HR Village e dell’area Startup, per valorizzare la tecnologia, il capitale umano e l’innovazione imprenditoriale. La commercializzazione dell’evento per tutto il mercato prenderà il via a settembre, con il supporto organizzativo e commerciale di TIG – The Innovation Group.

Mentre si lavora all’organizzazione della ventunesima edizione di Netcomm Forum, il Consorzio si prepara a offrire un ciclo di eventi autunnali pensati per rispondere alle esigenze dei settori più dinamici dell’e-commerce e della trasformazione digitale. Un percorso di avvicinamento al Forum che, come ogni anno, prende forma attraverso una serie di appuntamenti dedicati a imprese, professionisti e stakeholder dell’ecosistema digitale italiano.

«Netcomm Forum è diventato negli anni il punto di riferimento per chi opera nell’e-commerce e nella trasformazione digitale. Un luogo in cui si condividono conoscenze, si costruiscono relazioni e si generano opportunità di crescita per l’intero ecosistema», dichiara Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. «L’e-commerce è ormai un abilitatore trasversale di innovazione per tutto il sistema produttivo e in questa fase storica è sempre più chiamato a integrare logiche di efficienza, personalizzazione e sostenibilità. Questa XXI edizione si preannuncia particolarmente rilevante per la varietà dei contenuti: il nostro obiettivo è offrire strumenti concreti per interpretare i cambiamenti del retail digitale, favorire l’adozione di soluzioni digitali avanzate e accompagnare le imprese verso un modello competitivo più responsabile e orientato al futuro.»

Gli eventi autunnali di Netcomm

Si parte il 22 settembre con il Netcomm Focus Fashion & Beauty, una giornata di approfondimento incentrata sulle sfide e le opportunità dell’omnicanalità nei settori moda e cosmetica, sempre più al centro delle evoluzioni del consumatore digitale. Il confronto tra brand, retailer e fornitori di tecnologia metterà in luce i modelli più innovativi nella customer experience e nell’engagement. Il 22 ottobre, Netcomm Focus Digital Export & Marketplace accenderà i riflettori sulle strategie di internazionalizzazione digitale e sull’espansione nei marketplace globali. Chiuderà la stagione autunnale il Netcomm Focus Digital Health & Pharma, previsto il 26 novembre, che affronterà le trasformazioni in atto nel mondo della salute e dell’ambito farmaceutico, partendo dall’analisi dei nuovi modelli di relazione con il paziente fino al ruolo delle tecnologie digitali nel migliorare l’efficacia dei servizi.

A completare questo ciclo di iniziative, torna anche nel 2025 l’appuntamento con la serata di premiazione di Netcomm Award, il riconoscimento che da oltre dieci anni premia l’eccellenza e l’innovazione nell’e-commerce italiano. Le candidature sono già aperte e le imprese avranno la possibilità di proporre i propri progetti digitali più significativi per categorie che spaziano dall’user experience all’AI, dalla sostenibilità al live commerce. La cerimonia di premiazione si svolgerà l’8 ottobre presso Cariplo Factory e in diretta streaming e, come ogni anno, rappresenterà un’occasione privilegiata per dare visibilità alle realtà più virtuose del panorama digitale italiano.