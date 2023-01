NETGEAR a ISE 2023

ltre a esporre gli ultimi prodotti e servizi pluripremiati, la società condurrà due sessioni di formazione approfondita, demo ogni 30 minuti e un seminario per la CEDIA Smart Home Technology Conference. NETGEAR a ISE: l’azienda è è diretto a Barcellona per la fiera AV e integrazione di sistemi leader a livello mondiale, Integrated Systems Europe (ISE) – dal 31 gennaio al 3 febbraio 2023. O

Conferenza sulla tecnologia per la casa intelligente CEDIA, 31 gennaio, sala CC1.2

16:30 – 18:00: “Quali sono le prospettive per la tecnologia PoE e AV?” con Richard Jonker

Sessioni di formazione, mercoledì 1 febbraio, aula CC3.13C

10:30-11:45: “Come progettare una rete AV su IP” con Laurent Masia

11:45-12:30: “I dieci principali trabocchetti della progettazione di reti wireless” con Kieran Purdie

Sessioni Demo ogni giorno, ogni 30 minuti, Stand 5D800

Al top dell’ora: attiva il controller AV per gli switch M4250 e M4300

Fine dell’ora: Insight Remote Management per Access Point e Switch

I visitatori di ISE avranno l’opportunità di osservare i prodotti NETGEAR in azione presso circa 50 altri partner tecnologici che utilizzano tecnologie di trasmissione AV-over-IP gratuite. L’alleanza di NETGEAR con altri produttori, distributori e partner tecnologici evidenzia il loro impegno a semplificare il networking.

La partecipazione all’evento diventa ancora più emozionante con l’annuncio della nuova partnership globale tra NETGEAR e GPA, il più grande fornitore di soluzioni integrate al mondo, con sedi in 164 città di 50 paesi. Il programma di élite di GPA garantisce che solo i migliori fornitori globali possano farne parte. Questa partnership evidenzia l’allineamento tra NETGEAR e GPA per migliorare e semplificare la rete AV.

Sul fronte tecnologico, NETGEAR AV ha aderito all’Alliance for IP Media Solutions (AIMS), un’organizzazione commerciale senza scopo di lucro per il settore broadcast e multimediale per aumentare l’adozione di Internet Protocol Media Experience (IPMX™), un insieme di standard aperti basati su protocolli progettati per garantire l’interoperabilità per i sistemi AV-over-IP. Il nuovo supporto di AIMS Alliance, unito al supporto continuo come membro fondatore di SDVoE Alliance, illustra il continuo impegno di NETGEAR nei mercati commerciali e broadcast.

La divisione AV di NETGEAR, NETGEAR AV, è stata recentemente lanciata per concentrarsi sulle esigenze dei mercati AV di integrazione personalizzata, sia commerciale che residenziale. Ciò include prodotti disponibili solo nel canale di distribuzione AV, team di progettazione per installazioni Pro AV e Pro WiFi e software per aiutare a configurare e gestire reti cablate e wireless.

L’appuntamento con NETGEAR a ISE 2023 è allo stand 5D800.