Cambium Networks scelta dalla National Defense americana

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha annunciato che le sue infrastrutture fixed wireless continuano ad evolversi e a supportare le applicazioni per la difesa e la sicurezza nazionale e per le operazioni di primo soccorso. Da oltre quindici anni Cambium Networks ha dimostrato leadership tecnica, prestazioni e capacità di sopravvivenza in condizioni ambientali difficili per le applicazioni di difesa e sicurezza in tutto il mondo.



“Le comunicazioni della difesa sono fondamentali per le missioni, sia in situazioni di conflitto che a supporto delle operazioni nei porti e nelle basi”, ha dichiarato Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks. “Le soluzioni fixed wireless di Cambium Networks forniscono le prestazioni e la robustezza necessarie per supportare le comunicazioni mission critical in ambienti difficili”.



“Cambium Networks ha recentemente ottenuto importanti accreditamenti per due soluzioni di rete wireless broadband appositamente costruite”, ha dichiarato Ryan Peterson, Global Defense and Security Sales Director di Cambium Networks. “Gli operatori delle reti per la difesa e la sicurezza nazionale possono ora includere nei loro progetti i sistemi di routing e switching cnMatrix e i kit di connettività “chiavi in mano” Microwave Line-of-site (MLoS)”.



Il PTP 78700 , una radio MLoS che opera nella banda dei 7 e 8 GHz, ha ricevuto la certificazione dello spettro JF-12 (Joint Frequency Allocation-to-Equipment Process) da parte del governo statunitense. Questa certificazione consente ai clienti del settore della difesa e della sicurezza di disporre di uno spettro supplementare autorizzato per l’implementazione di programmi MLoS in alternativa alla già congestionata banda 4 della NATO e alle bande non autorizzate a 5 GHz.



Inoltre, l’accreditamento FIPS 140-2 del PTP 700 è stato nuovamente verificato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) con il certificato n. 4243. Il PTP 700 opera nella banda 4 della NATO, da 4,4 a 4,9 GHz, ma è anche in grado di passare da 4,9 a 5,875 GHz, offrendo un elevato livello di agilità di frequenza. Anche l’ottimizzazione dinamica dello spettro (DSO) incorporata nel PTP 700 è stata recentemente aggiornata per migliorare ulteriormente la capacità di affrontare le contromisure elettroniche come le capacità di disturbo e di intercettazione degli avversari.



Cambium Networks offre una suite completa di soluzioni hardware, software e gestite che supportano la connettività multi-gigabit negli ambiti più disparati, per la difesa federale, la sicurezza pubblica e le forze dell’ordine nazionali, oltre alle applicazioni comunali, aziendali e per i service provider. Il portafoglio completo di soluzioni wireless, composto da access point Wi-Fi, switch e tecnologie fixed wireless, il tutto facilmente gestibile attraverso la piattaforma cloud cnMaestro, consente alle reti di funzionare in modo efficiente e di scalare facilmente per soddisfare una domanda crescente.