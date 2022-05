Philips a ISE 2022: monitor per tutti

Dal 10 al 13 maggio 2022, Philips Professional Display Solutions parteciperà all’ISE 2022 a Barcellona, la più grande fiera al mondo dedicata ai professionisti dell’AV e dell’integrazione dei sistemi. I visitatori sono invitati alla Fira de Barcelona, Gran Via, stand 3Q600, nel padiglione 3 per scoprire gli ultimi monitor Philips in esposizione, per vedere e sperimentare l’ultimo portafoglio di soluzioni dell’azienda attraverso gli highlights che supportano tutte le principali verticali di mercato, come corporate, education, retail e molto altro.

Monitor touch per la didattica a distanza

Alcuni dei monitor Philips esposti all’ISE sono dotati di tecnologia touch-screen. Grazie al Projected-Capacitive (P-Cap) touch, supportano fino a 10 punti contemporaneamente, soddisfacendo molte applicazioni ed eccellendo nel supportare un’istruzione più elevata e coinvolgente, stimolando la collaborazione tra compagni di classe. Presso lo stand, i visitatori potranno provare Philips 242B1TC, un pannello da 23,8″ che si affida alla tecnologia Advanced In-Cell e al Projected Capacitive. La reattività del tocco più naturale, fluido e veloce soddisfa le esigenze e i desideri delle applicazioni educative, sia a scuola che per l’apprendimento a distanza – anche grazie alla compatibilità plug & play con Windows 10, e diverse versioni Android e Linux.

La flessibilità del docking USB-C

Il docking USB-C è una soluzione potente e pratica progettata per aumentare la produttività dei professionisti polivalenti e multi-tasking di oggi. Dotato di un connettore USB-C sottile e reversibile per un docking facile e con un solo cavo, questa soluzione di connettività consente agli utenti di trasferire dati in modo rapido e sicuro, ricaricare i loro notebook e collegare le periferiche direttamente al monitor per condividere file, guardare video e molto altro ancora. A ISE, i visitatori scopriranno quattro modelli di monitor Philips: il piatto 27″ (68,6 cm) 276B1JH che mescola la sicurezza della webcam Windows Hello con elevati standard ambientali, il curvo 34″ (86. 36 cm) 346E2CUAE per una maggiore produttività con più spazio per confronti side-by-side, il 346P1CRH curvo da 34″ (86,36 cm) per padroneggiare ogni compito in una nitida visione panoramica, e il 27″ (68,47 cm) 279C9 che ha ricevuto un iF Design Award ed è stato vincitore del Red Dot nel 2020.

Philips e la richiesta di prodotti green e sostenibili

Philips Monitors ha ben 64 monitor sul mercato recentemente certificati TCO, generazione 9. Come garantito da TCO Certified, generazione 9, i monitor Philips sono prodotti responsabilmente tenendo conto dell’ambiente e della sicurezza, e presentano una serie di tecnologie a risparmio energetico, innovative ed ecologiche, che sono prodotte in una supply chain in cui la sostenibilità e le questioni etiche sono una priorità. Per esempio, il PowerSensor e il LightSensor sono due delle caratteristiche green essenziali di cui è dotata la maggior parte dei monitor Philips. Scopri all’ISE il monitor Philips più sostenibile disponibile sul mercato, progettato per un comfort e una produttività ottimali, con un ridotto impatto ambientale in mente: il Philips 272B1G, un monitor 27″ (68,6 cm) Full HD.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead e Senior Brand Manager EU di Philips Monitors & IT Accessories: «Siamo lieti di partecipare a ISE e dare ai visitatori l’opportunità di provare in prima persona l’innovazione che stiamo portando sul mercato. MMD per Philips Monitors ha lavorato per obiettivi importanti, per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza utente e allo stesso tempo essere gentili con la nostra Terra. ISE sarà per noi il momento di mostrare tutte le nostre migliori soluzioni per le aziende, il business e l’istruzione».