ColorEdge PROMINENCE CG1 di EIZO sarà presto disponibile

Arriva dal NAB l’ultima novità di EIZO, azienda specializzata nel settore dei monitor: con una luminosità tipica pari a 1.000 nits, un rapporto di contrasto massimo pari a 1.000.000:1 e una risoluzione di 4096 x 2160 pixel (DCI 4K), il monitor ColorEdge PROMINENCE CG1 si posiziona tra i top di gamma come il predecessore, fornendo immagini ad ampio Range Dinamico ed elevata brillantezza.

Grazie alle sue potenzialità e alle caratteristiche tecniche perfezionate, il monitor si propone come modello di riferimento per il processo di correzione colore professionale e color grading di film, spot pubblicitari e documentari che sfruttano lo standard PG-HDR e HLG.

Piena compatibilità per il processo di post-produzione video

Il monitor ColorEdge PROMINENCE CG1 supporta lo standard SMPTE ST 2110, concepito per ambienti di visione controllati per sistemi broadcast IP 2110. Aggiornate sono anche le specifiche dell’interfaccia HDMI per adeguarle alla nuova e più performante tecnologia di veicolazione del segnale Fixed Rate Link (FRL). Questo rende possibile, per esempio, la trasmissione non compressa, di un film 12-bit 4K via HDMI.

Calibrazione facile e precisa con il sensore di calibrazione integrato

Per una resa assolutamente affidabile, il monitor ColorEdge CG1 dispone di un sensore integrato che, in abbinamento al software proprietario ColorNavigator, permette di calibrare e profilare il monitor in maniera veloce ed estremamente semplice. La sonda di calibrazione è integrata direttamente nella cornice ed entra in azione su comando o in maniera automatica alla scadenza programmata, senza ulteriori interventi, anche quando il computer è spento.

Ciò permette di avere sempre a disposizione l’immagine più corretta possibile e di gestire e definire target diversi per i specifici progetti, riducendo significativamente il tempo di calibrazione e senza la necessità di strumenti complementari.

Disponibilità di ColorEdge PROMINENCE CG1

Il monitor sarà messo in vendita verso la fine dell’anno, il prezzo non è ancora stato reso pubblico.