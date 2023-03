Print4All Conference 2023: appuntamento il 6 luglio

Riparte con la Print4All Conference 2023, fondamentale appuntamento di confronto e informazione, organizzato da Acimga e Argi, in collaborazione con Fiera Milano, il percorso verso la prossima manifestazione fieristica, che si terrà a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio 2025.

Print4All Conference 2023, infatti, si terrà il 6 luglio a Stresa, nello splendido contesto del lago Maggiore. Tappa fondamentale della Roadmap to Print4All, è un progetto di sistema che, sin dalla sua prima edizione nel 2016, si pone l’obiettivo di essere un “tool” al servizio di tutte le community nell’industria della stampa e del converting, con la precisa volontà di implementare la coesione dell’industria per continuare ad assicurarne crescita e longevità. Un appuntamento per tutta la filiera, per tutte le tecnologie e per tutte le applicazioni di stampa, dedicato a tutti gli attori coinvolti nella progettazione e nell’utilizzo dell’innovazione nel mondo della stampa.

Come spiegato da Daniele Barbui, Presidente di Acimga: «Print4All Conference è l’appuntamento internazionale che crea valore per la nostra fiera, Print4All, ed è un riferimento per tutta la community globale del converting, del package printing, del labelling, e della stampa commerciale e industriale. È un’occasione di networking, ma anche di consolidamento del mercato, per un settore che nonostante le difficoltà di approvvigionamento causate del conflitto ucraino e dagli andamenti inflativi, rimane in tenuta rispetto alla crisi congiunturale politico-economica ed energetica e con prospettive ottimistiche anche per il 2023».

Per Antonio Maiorano, Presidente ARGI: «Print4All Conference 2023 è più di una semplice conferenza. È un momento preciso e strategico di un progetto di sistema che da 7 anni è al servizio di tutte le aziende nell’industria della stampa e del converting. Per questo motivo abbiamo coniato il claim ‘Driving the printing community to the future’, perché con costanza e cadenza ravvicinata vogliamo dare strumenti concreti a tutti gli operatori dell’industria per navigare questo mercato e fare scelte di business consapevoli e di successo».

Parola chiave dell’edizione 2023 sarà CONVERGENZA: la convergenza di tecnologie, di applicazioni e di mercati, nel futuro di una stampa sostenibile ed efficace, che si declina in tutti i segmenti dell’industria, dalla grafica al commerciale, dal packaging, all’industriale. Il mondo del printing è un settore tecnologico dall’alto valore innovativo e virtuoso in ottica di circolarità ed efficienza produttiva; nel contesto corrente di costante mutamento diventa perciò fondamentale sostenere l’intera filiera della stampa e della comunicazione fornendo una piattaforma internazionale e nazionale aggregante ed inclusiva, dedicata ai temi più caldi del mercato, sotto il segno della trasversalità e della convergenza tecnologica e applicativa.

La Conference rappresenta un aggiornamento di scenario annuale, che guiderà la filiera verso l’appuntamento fieristico del 2025 e che si focalizzerà sui trend di mercato e le sfide da affrontare nel prossimo biennio, declinati nelle tre verticali che costituiscono i pilastri di Print4All: packaging & labelling, commercial printing & graphic arts e industrial & wide format.

A conferma della sua vocazione aggregante ed inclusiva, i lavori di Print4All Conference hanno preso ufficialmente il via con il primo incontro di uno Steering Committee dedicato all’evento, tenutosi il 9 di febbraio e composto da rappresentanti di alcune aziende di Acimga e Argi. Presenti all’incontro Andrea Pasquinelli, Product Marketing Manager – BOBST, Marco Dusi, Professional Print & Services Marketing Manager – Canon, Mario Gazzani, Packaging Service Manager – Fujifilm, Manuela Pedrani, Ufficio Commerciale e Marketing – Koenig&Bauer, Federico Raviele, Product Manager Production Printing -Konica Minolta, Massimo Bellingardi Responsabile Comunicazione e Marketing -Omet, Stefano Mercante Company Brand Image Coordinator – Re, Maria Cannadoro Channel Marketing Manager – Ricoh, Gianluca Lodigiani Sales Account – Rossini, e Mattia Carpinetti Marketing Manager – Uteco.

Obiettivo dello Steering Committee è raccogliere input e suggerimenti utili a costruire un evento rappresentativo per tutto il mondo del printing, in cui le aziende possano rispecchiarsi e allo stesso tempo trovare contenuti dall’alto valore aggiunto.

Print4All Conference è organizzato da Acimga (Associazione Costruttori Italiani Macchine per l’Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini) e ARGI (Associazione Fornitori Industria Grafica) in collaborazione con Fiera Milano e con il supporto di ITA (Italian Trade Agency, l’agenzia governativa che supporta lo sviluppo delle imprese italiane all’estero). Print4All Conference è l’appuntamento principale di una roadmap di eventi verso Print4All 2025 (27-30 maggio – Fiera Milano, Rho).