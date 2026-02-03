ProXima Distribution: al via il nuovo Roadshow che fa tappa in tre città italiane

ProXima Distribution presenta “X Marks The Change”, il Roadshow 2026 che toccherà 4 città partendo da Milano (12 febbraio), per poi proseguire verso Roma (17 febbraio), Padova (26 febbraio) e Bari (5 marzo). Molto più di una semplice serie di appuntamenti tecnologici ma una vera e propria chiamata all’azione per accompagnare il mercato italiano verso un futuro digitale più sostenibile, sicuro e autonomo.

ProXima Distribution, che si è da poco presentata al mercato con una nuova identità, un nuovo asset e una rinnovata strategia, si spinge oltre la tradizionale distribuzione IT per portare la tecnologia rigenerata e responsabile fuori dalla nicchia e trasformarla in una leva industriale concreta, capace di coniugare efficienza operativa, sostenibilità ambientale e sicurezza dei dati. Una trasformazione che rappresenta un cambio di paradigma in cui la razionalizzazione dei modelli di consumo tecnologico si intreccia con la tutela concreta dell’ambiente e con la costruzione di un ecosistema digitale più sovrano e competitivo

Il Roadshow si propone anche come piattaforma di evangelizzazione verso la sostenibilità digitale, portando a conoscenza di system integrator, reseller e professionisti del settore le opportunità offerte dal Green IT. La scelta delle città riflette la volontà di valorizzare la prossimità territoriale, creando spazi di incontro e condivisione in cui le aziende locali possano confrontarsi direttamente con esperti, vendor e partner che condividono la stessa visione di innovazione responsabile.

Allo stesso tempo, il Roadshow valorizza l’eccellenza tecnologica italiana che si riflette anche nella selezione dei partner tecnologici Made in Italy e nella creazione di soluzioni verticali per cloud, cybersecurity e gestione delle infrastrutture, pensate per rispondere alle sfide reali di chi opera sul territorio italiano e rafforzare la loro resilienza.

Ed è con “X Marks The Change” che inizia a prendere forma l’impegno di ProXima Distribution nel creare un ecosistema IT più responsabile, performante e sovrano, dimostrando che innovazione e sostenibilità possono viaggiare insieme, rafforzando la competitività del mercato italiano e contribuendo a un futuro digitale più consapevole.

Per registrarsi alla prima tappa del roadshow di ProXima Distribution clicca qui!