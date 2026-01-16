ProXima Distribution: nasce una nuova distribuzione green a valore

L’inizio del nuovo anno sancisce la nascita di ProXima Distribution, la naturale evoluzione di Massive Group. Non solo un semplice rebranding ma un nuovo assetto e un nuovo management per una nuova realtà distributiva a valore con un unico obiettivo: rendere accessibile l’innovazione tecnologica promuovendo modelli di consumo responsabili e sostenibili, all’insegna della continuità operativa.

ProXima Distribution affianca System Integrator e Reseller nazionali nella gestione concreta delle loro sfide quotidiane. ProXima Distribution offre soluzioni di: infrastruttura Cloud, servizi e cybersecurity pensate per essere semplici da integrare realmente utili, sostenibili nel tempo, senza compromettere affidabilità e sicurezza.

“Il lancio di ProXima Distribution segna un punto di svolta per il mercato italiano della distribuzione IT. Dopo dieci anni di esperienza come Massive Group, oggi ci presentiamo con un’identità rinnovata ma con la stessa passione che ci ha sempre contraddistinto: portare innovazione sostenibile e sovranità digitale alle aziende italiane,” dichiara Antonio Serra, Sales Director di ProXima Distribution. “La tecnologia rigenerata rappresenta il perfetto equilibrio tra eccellenza tecnica, convenienza economica e rispetto ambientale. Con 10 anni di esperienza, garantiamo ai System Integrator e agli MSP soluzioni affidabili e performanti, dimostrando che l’economia circolare può essere sinonimo di qualità assoluta. Ma ProXima Distribution è molto più di questo. Siamo convinti che la vera innovazione oggi passi attraverso la sovranità tecnologica. Per questo abbiamo creato un Security Hub unico nel panorama distributivo italiano, aggregando le migliori tecnologie Made in Italy per la sicurezza. Un ecosistema di eccellenze italiane che possiedono brevetti internazionali e certificazioni di alto profilo, che permettono alle aziende di proteggere i propri dati senza doverli affidare a infrastrutture extra-europee. La sovranità del dato non è un concetto astratto, è una necessità concreta per qualsiasi organizzazione che voglia mantenere il controllo della propria informazione strategica. ProXima Distribution nasce per essere un partner affidabile e di valore. Vogliamo crescere insieme al canale, costruendo un futuro digitale che sia sostenibile, sicuro e sovrano.”

La X è il punto in cui tutto cambia e rappresenta anche la convergenza tra ICT e sostenibilità, una mission che si concretizza attraverso tre Business Unit:

Green IT – ProXima Distribution propone soluzioni IT a ciclo di vita esteso che integrano sostenibilità e alte prestazioni, consentendo alle aziende di ottimizzare l’uso delle risorse tecnologiche e ridurre concretamente l’impatto ambientale. Grazie a un approccio innovativo basato sull’alta selezione, sulla rigenerazione e la continuità operativa degli asset, garantisce elevata efficienza senza compromessi, trasformando la tecnologia in un fattore strategico per una crescita aziendale responsabile, duratura e competitiva.

Cloud & Professional Services – Soluzioni cloud flessibili e scalabili, progettate per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni organizzazione e accelerare la trasformazione digitale in modo efficiente. Un team di 55 tecnici altamente specializzati e certificati, sui principali vendor IT, assicura supporto continuo e qualificato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire massima operatività, rapidità di intervento e ottimizzazione delle infrastrutture.

Soluzioni cloud flessibili e scalabili, progettate per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni organizzazione e accelerare la trasformazione digitale in modo efficiente. Un team di 55 tecnici altamente specializzati e certificati, sui principali vendor IT, assicura supporto continuo e qualificato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire massima operatività, rapidità di intervento e ottimizzazione delle infrastrutture. IT Security – L’HUB della Cybersecurity Italiana – Un ecosistema integrato di vendor italiani e professionisti della sicurezza con tecnologie scelte ad hoc, qualificate per rafforzare la sovranità digitale e proteggere i dati sul territorio nazionale. Soluzioni completamente progettate in Italia che non implicano la dipendenza da fornitori esteri e garantiscono il controllo sulle infrastrutture critiche, con sicurezza e privacy ‘by design’ e piena conformità al GDPR fin dalla progettazione. Ma anche tecnologie verticali iperspecialistiche che assicurano standard avanzati di sicurezza, offrendo soluzioni all’avanguardia per le esigenze più complesse.

ProXima Distribution si avvale di una rete di partner aggregati dai medesimi valori e principi che collaborano attivamente per raggiungere obiettivi ambiziosi e innovativi, sempre orientati al valore e al successo dei clienti.