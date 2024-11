Qlik Connect 2025: iscrizioni aperte per clienti e partner

Qlik, specialista globale nell’integrazione dei dati, nell’analytics e nell’intelligenza artificiale (AI), apre le iscrizioni per partecipare al Qlik Connect 2025, il suo evento globale dedicato a clienti e partner. Qlik Connect offre un’esperienza unica per clienti, partner ed esperti di soluzioni Qlik per esplorare le ultime tendenze nei dati, nell’analytics e nell’intelligenza artificiale. L’evento sottolinea l’importanza per le organizzazioni di trovare percorsi chiari e attuabili per sfruttare appieno il valore dell’AI. L’evento si terrà dal 13 al 15 maggio 2025, presso Disney Coronado Springs a Orlando, Florida.

Qualche anticipazione su Qlik Connect 2025

Qlik Connect sarà caratterizzato da una serie di appuntamenti e opportunità di networking, tra cui:

del CEO Mike Capone e di altri relatori ospiti che condivideranno approfondimenti sul futuro dei dati e dell’intelligenza artificiale Anteprime esclusive e approfondite della roadmap dei prodotti per condividere la visione di Qlik e l’integrazione delle tecnologie Talend®

riguardanti innovazioni all’avanguardia e casi di successo dei clienti Workshop pratici e sessioni di formazione progettate per lo sviluppo di nuove competenze e per ottenere certificazioni esclusive.

progettate per lo sviluppo di nuove competenze e per ottenere certificazioni esclusive. Una sala espositiva interattiva con dimostrazioni dal vivo e ampie opportunità di networking e collaborazione.

Le iscrizioni a Qlik Connect 2025 sono aperte. I partecipanti che si registreranno prima del 31 dicembre 2024 riceveranno uno sconto early bird di $500 sul prezzo pieno.

Dichiarazioni

“Qlik Connect è stata un’esperienza fantastica per Takeuchi. Non solo abbiamo avuto l’opportunità di condividere come utilizziamo la piattaforma di analisi basata su cloud di Qlik sul palco principale, ma abbiamo anche acquisito preziose informazioni per migliorare le nostre strategie di business intelligence e costruire una base dati a prova di futuro per scalare i nostri programmi di intelligenza artificiale,” ha dichiarato Susan Dean, Direttore della Tecnologia Aziendale di Takeuchi. “Le sessioni di approfondimento sono state incredibilmente utili, offrendo al nostro team una grande opportunità per connettersi e rafforzare i nostri sforzi per promuovere decisioni basate sui dati in Takeuchi”.