Ripartono i webinar di Overland-Tandberg

Overland-Tandberg, primaria tech company nell’ambito dello storage presente in oltre 100 paesi nel mondo, ha annunciato due webinar nel corso dei quali si parlerà di come affrontare al meglio le sfide legate all’archiviazione, gestione, protezione e valorizzazione dei dati e in quest’ambito verranno, in particolare, illustrate le caratteristiche e le funzionalità dei nuovi server della serie Olympus e delle soluzioni di storage primario e secondario della serie Titan.

Basate su tecnologia Dell e concepite per garantire elevate prestazioni, scalabilità e ampie possibilità di personalizzazione, queste nuove soluzioni firmate Overland-Tandberg sono pensate per consentire a realtà di ogni tipo e dimensione di gestire al meglio e trarre beneficio dalla mole di dati in loro possesso.

Naturalmente, i nuovi server in formato rack e tower della serie Olympus e i SAN e DAS della serie Titan saranno i protagonisti dei due eventi online gratuiti nel corso dei quali saranno proprio affrontati i temi legati alla gestione e valorizzazione della crescente quantità di dati oggi generata dagli applicativi.

Per partecipare ai webinar gratuiti non occorre fare altro che registrarsi tramite i seguenti link:

Overland-Tandberg introduction: Titan Primary Storage products (lingua inglese)

Martedì 6 settembre, 2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Registration Link: https://attendee.gotowebinar.com/register/7840836645321225230

Overland-Tandberg: Introduction Olympus Server Products (lingua inglese)

Venerdì 9 settebre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Registration Link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2673289224207632143