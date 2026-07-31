KIOXIA presenta le memorie flash UFS 5.0 per l’AI on-device

KIOXIA Europe ha annunciato oggi le sue soluzioni di memoria flash UFS(1) 5.0 integrata progettate per offrire le prestazioni, l’efficienza e la capacità necessarie ai dispositivi mobili ed edge di prossima generazione abilitati all’uso dell’IA. Le nuove soluzioni saranno presentate la prossima settimana in occasione di FMS: the Future of Memory and Storagee sono ora disponibili come campioni commerciali con capacità da 1 TB e 512 GB. L’inizio della produzione in serie è previsto entro la fine del 2026.

Fondati sull’ultimo standard JEDEC UFS 5.0, i nuovi dispositivi di KIOXIA sfruttano il livello fisico MIPI M-PHY v6.0 e il protocollo UniPro v3.0, compresa la modalità operativa HS-Gear6, per supportare velocità teoriche di interfaccia fino a 46,6 Gb/s per ogni corsia e circa 10,8 GB/s di prestazioni effettive di lettura/scrittura a doppia corsia.

Mano a mano che i carichi di lavoro dell’IA continuano a spostarsi sui dispositivi, acquisiscono sempre più importanza le prestazioni di archiviazione. I modelli linguistici di grandi dimensioni, l’IA multimodale, l’elaborazione avanzata delle immagini e l’inferenza in tempo reale richiedono un trasferimento dei dati notevolmente più rapido tra lo storage e le unità di elaborazione.

Le prestazioni di lettura dell’UFS sono state fino ad ora un fattore limitante per l’IA sempre più complessa integrata nei dispositivi, vincolando la velocità alla quale i modelli linguistici di grandi dimensioni e gli altri carichi di lavoro dell’IA possono accedere ai dati. L’UFS 5.0 di KIOXIA aiuta a eliminare queste strozzature rendendo possibile un caricamento più veloce delle applicazioni, una maggior reattività e un’esperienza utente di prim’ordine nelle applicazioni di IA integrata nel dispositivo rispetto a UFS 4.1.

Le soluzioni UFS 5.0 di KIOXIA abbinano un controller UFS 5.0 sviluppato internamente alla memoria flash 3D BiCS FLASH™ di ottava generazione di KIOXIA per offrire miglioramenti di rilievo nelle prestazioni, nell’efficienza energetica e nel confezionamento rispetto alla precedente generazione del prodotto KIOXIA(2), tra cui:

Prestazioni di lettura sequenziale fino a 10 GB/s(3)

Prestazioni di scrittura sequenziale fino a 9,0 GB/s(4)

Efficienza energetica potenziata rispetto alla precedente generazione(2)

Gestione termica potenziata

Package BGA compatto da 7,5 × 13 mm, più piccolo del prodotto della generazione precedente(2)

A disposizione con capacità da 1 TB e 512 GB

L’UFS 5.0 di KIOXIA, anche se ottimizzata per smartphone di fascia alta caratterizzati dall’IA integrata nel dispositivo, è ideale anche per i tablet abilitati all’uso dell’IA, i sistemi di gioco, i dispositivi di realtà aumentata/realtà virtuale, la robotica, le telecamere di sicurezza intelligenti e le applicazioni edge industriali che necessitano di archiviazione rapida in locale per carichi di lavoro dell’IA ad alta intensità di dati.

«L’IA integrata nei dispositivi ridefinisce ciò che gli utenti si aspettano dai dispositivi mobili ed edge del futuro; ai produttori servono soluzioni di archiviazione che stiano al passo con questi carichi di lavoro dell’IA in crescita» ha affermato il vicepresidente e CTO di KIOXIA Europe. Axel Störmann. «Siccome i carichi di lavoro dell’IA necessitano di un accesso ai dati veloce ed efficiente, l’UFS 5.0 di KIOXIA offre la velocità, l’efficienza e la capacità occorrenti alla costruzione di questi dispositivi intelligenti di nuova generazione».

Note

1 Gbps è calcolato come 1.000.000.000 di bit/s and 1 GB/s è calcolato come 1.000.000.000 di byte/s.