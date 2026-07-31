AMD EPYC di sesta generazione: ASUS rinnova i server per l’AI enterprise

ASUS annuncia la sua rivoluzionaria lineup di server equipaggiata con i processori AMD EPYC 9006, progettata per offrire prestazioni ineguagliabili con i carichi di lavoro più intensivi in ambito enterprise.

Il portfolio allo stato dell’arte di ASUS vede l’introduzione di due serie basate su CPU per server AMD EPYC SP8 ottimizzate per la massima efficienza: l’ammiraglia dual-socket ASUS RS700A/720A per garantire elevati livelli di densità di calcolo e l’ASUS RS500A/520A, soluzione single-socket per assicurare compattezza e flessibilità di implementazione.

Entrambe le serie integrano pieno supporto alla tecnologia PCIe® 6.0, alle memorie più avanzate e alle soluzioni storage E3.S ad alta densità, il tutto ulteriormente ottimizzato da innovazioni proprietarie ASUS per una gestione del calore e un’efficienza operativa di alto livello e in grado di soddisfare e superare le esigenze più stringenti nell’ambito dell’IA enterprise, della virtualizzazione, dello storage e del cloud.

“Le nuove serie di server ASUS, basate sulle CPU AMD EPYC di sesta generazione, sono progettate per gestire ogni tipo di flusso di lavoro in ambito enterprise con un’infrastruttura flessibile e scalabile”, ha commentato Paul Ju, Senior Vice President di ASUS, “Questi nuovi server segnano una tappa fondamentale per ASUS e per i nostri clienti, perché offrono alle aziende una base solida con cui raggiungere livelli di efficienza nel computing senza precedenti e accelerare l’innovazione dell’IA e l’inferenza.”

ASUS amplia il portfolio di server con due serie ottimizzate basate su AMD EPYC di sesta generazione

ASUS ha introdotto una nuova lineup di server composta da due serie distinte, ciascuna progettata per soddisfare diverse esigenze in ambito enterprise.

La serie ammiraglia RS700A/720A (dual-socket) offre massima densità di calcolo, rendendola ideale per l’inferenza IA e per simulazioni complesse. Garantisce, inoltre, una banda passante eccezionale grazie al supporto di PCIe 6.0, memorie all’avanguardia con 32 slot DIMM compatibili con MRDIMM ultra veloci e un comparto storage ad alta densità con fino a 32 alloggiamenti E3.S racchiusi in un form factor 2U.

A completare l’offerta è la serie RS500A/520A (single-socket), una soluzione altamente efficiente e compatta, con una profondità inferiore agli 800 mm, perfetta per carichi di lavoro enterprise di livello mainstream e per gli ambienti con spazio limitato nei rack. Grazie al pieno supporto PCIe 6.0, allo storage E3.S e alla scalabilità modulare tramite componenti condivisi con le serie RS700A e RS720A, questa serie garantisce prestazioni senza compromessi, assicurando al contempo la massima compattezza e semplicità d’implementazione.

ASUS valorizza la piattaforma AMD EPYC con innovazioni proprietarie all’avanguardia

ASUS ha apportato significative migliorie alla piattaforma AMD EPYC 9006 grazie a una serie di soluzioni ingegneristiche proprietarie, progettate per garantire massima affidabilità, gestione termica avanzata ed efficienza operativa.

L’architettura modulare DC-MHS sfrutta uno chassis suddiviso in zone, che divide i moduli I/O, HPM, le ventole e lo storage. Questo approccio accelera lo sviluppo, riduce i costi e assicura interventi di manutenzione rapidi. Il sistema brevettato ASUS DIMM.2 riposiziona lo storage M.2 nella zona delle DIMM, meno soggetta a surriscaldamento per eliminare il thermal throttling senza richiedere dissipatori aggiuntivi, assicurando livelli di scalabilità senza precedenti. La tecnologia Thermal Radar 3.0 con controllo PID offre invece una regolazione delle ventole in tempo reale ed estremamente precisa tramite algoritmi avanzati, riducendo i consumi energetici e garantendo massime prestazioni anche con i carichi di lavoro enterprise più impegnativi.

Completa la dotazione il design ottimizzato per la manutenzione tool-less, che velocizza le operazioni di assistenza, massimizza l’uptime, riduce il TCO e mantiene prestazioni di picco anche con i carichi altamente variabili tipici dell’IA e dell’HPC.