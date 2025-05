Synology cala i suoi assi nella manica al Computex

Le più recenti innovazioni di Synology vanno in scena al COMPUTEX 2025. L’azienda presenta un portfolio di soluzioni che spazia dall’archiviazione aziendale alla protezione dei dati, dalla videosorveglianza alla suite di produttività on-premise e al cloud privato personale.

“Da sempre, Synology intende costruire un ecosistema di gestione dei dati che i clienti possano adottare con la massima fiducia”, spiega Philip Wong, Chairman e CEO di Synology. “Progettiamo le nostre soluzioni per offrire non solo un’impareggiabile facilità d’uso, ma anche sicurezza, affidabilità e riservatezza ai livelli più alti del settore, consentendo sia alle organizzazioni che ai singoli di gestire i propri dati con la massima tranquillità.”

Storage all-flash NVMe active-active: PAS7700

PAS7700 è il nuovo fiore all’occhiello dell’offerta enterprise di Synology, progettato per carichi di lavoro mission-critical. È dotato di un’architettura active-active a doppio controller per garantire la continuità del servizio evitando ogni possibile interruzione. Con la sicurezza al centro e funzionalità di replica dei dati integrate 3-2-1-1, l’integrità dei dati viene salvaguardata a ogni livello.

Progettato per ottenere performance eccezionali e un’efficienza senza pari, PAS7700 sfrutta un design NVMe end-to-end per fornire fino a 2 milioni di IOPS e una latenza inferiore al millisecondo, migliorando le sue prestazioni fino a tre volte rispetto ai modelli Synology esistenti.

Nuova linea ActiveProtect: DP7200

Dopo il successo del lancio di ActiveProtect, Synology amplia ulteriormente la sua linea di protezione dei dati con l’introduzione di DP7200, una nuova appliance che può essere installata come server di backup autonomo nelle sedi distaccate o come host CMS nella sede centrale. Offre protezione unificata dei dati per i carichi di lavoro di tutta l’organizzazione, mentre le funzioni integrate di immutabilità e isolamento della rete proteggono dalle minacce informatiche, assicurando la disponibilità di copie pulite e ripristinabili ogni volta che sia necessario.

C2 Surveillance: il nuovo VMS cloud di Synology

Sulla base del completo ecosistema di videosorveglianza dell’azienda, che comprende telecamere IP, NVR, analisi AI e backup su cloud, Synology ha presentato C2 Surveillance, un sistema di gestione video basato su cloud progettato per essere implementato senza NVR e offrire facile scalabilità multi-sito.

Grazie alla gestione centralizzata nel cloud, all’integrazione con Windows AD e alla delega dei permessi basata sui ruoli, è la soluzione ideale per le grandi implementazioni distribuite su più siti. Consente inoltre la registrazione continua locale sul dispositivo periferico e supporta la modalità di failover offline a garanzia di un monitoraggio ininterrotto.

Novità per la produttività: ChatPlus e Synology Meet

Synology arricchisce la sua suite di strumenti per la produttività con il lancio di ChatPlus e Synology Meet. ChatPlus offre una comunicazione di team sicura, grazie a impostazioni dei permessi dettagliate e a una gestione avanzata dei canali. Synology Meet, invece, fornisce funzionalità di videoconferenza di livello aziendale. Entrambe le applicazioni sono sviluppate sull’infrastruttura cloud privata di Synology, assicurando la completa proprietà, gestione e riservatezza dei dati.

BeeStation Plus: il cloud privato per le famiglie

BeeStation Plus, disponibile dal 20 maggio, è una soluzione cloud privata pensata per le famiglie, che offre il backup automatico delle librerie di foto di iCloud e l’integrazione con Plex Media Server per uno streaming video fluido. Supporta inoltre il ripristino locale basato su snapshot e il backup cloud offsite tramite BeeProtect, proteggendo i dati e i ricordi più preziosi degli utenti.

Abbinato alla telecamera Synology CC400W, BeeStation Plus può supportare la videosorveglianza domestica avanzata Grazie a una nuova applicazione mobile, offre il rilevamento intelligente della presenza umana, dell’attività degli animali domestici, dei suoni ambientali e delle manomissioni, fornendo avvisi istantanei per tenere gli utenti informati sugli eventi quotidiani.

Tutte le nuove soluzioni di Synology saranno in mostra al COMPUTEX 2025.