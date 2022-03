Kyocera ECOSYS supporta le nuove esigenze del lavoro

Kyocera Document Solutions Italia, specialista nelle soluzioni documentali per l’ufficio, ha annunciato una nuova gamma di sistemi multifunzione e stampanti ECOSYS a colori progettati per essere sempre più rispondenti al lavoro agile.

I prodotti multifunzione MA2100cfx e MA2100cwfx e le stampanti ECOSYS PA2100cx e PA2100cwx mirano a rendere gli ambienti di lavoro più “smart”, grazie alla loro elevata versatilità e l’ampia compatibilità verso la connettività mobile.

Con una produttività fino a 100.000 pagine, rappresentano la soluzione ideale per piccoli gruppi di lavoro, che richiedono risultati professionali e prestazioni elevate, a bassi costi di gestione. Inoltre, favoriscono l’efficacia di ambienti d’ufficio diffusi, dove le persone si dividono fra lavoro in presenza e a distanza, ma hanno in comune la necessità di collaborare in maniera efficiente e sicura lavorando su documenti condivisi.

L’innovazione tecnologica su cui questo progetto si basa, una nuova tipologia di toner, nonché i componenti a lunga durata offrono un costo pagina senza rivali, supportano la preservazione dell’ambiente e mantengono elevata l’affidabilità che da sempre contraddistingue i sistemi Kyocera.

La risoluzione di stampa a 1200 dpi e il nuovo toner migliorano ulteriormente la gamma dei colori, assicurando immagini brillanti e ben definite.

Grazie alle elevate prestazioni del controller e il tamburo OPC anche i tempi di elaborazione si riducono, così come i tempi di riscaldamento e di prima copia, contribuendo all’aumento della produttività degli uffici.

Kyocera ECOSYS: soluzioni Work From Home (WFH)

Installando il tool “Remote Work Assistant” che viene reso disponibile gratuitamente sul PC dei clienti tramite il Global Download Center, gli utenti possono beneficiare delle seguenti funzioni:

– Remote Fax, che consente di ricevere e inviare fax tramite un multifunzione presente in ufficio mentre si lavora da casa;

– Contatori, che facilitano la comunicazione dei costi fra il personale in smart working e l’IT Manager;

– Conferma della stampante di Default, un avviso che assicura la selezione del sistema di stampa corretto, prima dell’avvio del lavoro, per evitare l’errore umano.

Il Wi-Fi, integrato come standard, si unisce alla compatibilità verso applicazioni Mobile, tra cui Apple AirPrint, Mopria e Google Cloud Print. Inoltre, l’app KYOCERA Mobile Print per scansione da device mobili agevola gli approcci lavorativi “smart” che sempre più contraddistinguono il nuovo modo di concepire l’operatività dei dipendenti verso sedi decentrate.

Gli utenti potranno apprezzare l’eccellente qualità di stampa a colori e le funzionalità di connettività Mobile della nuova gamma, mentre il dealer network Kyocera beneficerà dell’affidabilità dei dispositivi e delle dimensioni compatte che semplificano gli aspetti logistici.