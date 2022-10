TP-Link arriva preparata a fiera Didacta 2022

Dal 20 al 22 ottobre la scuola sarà protagonista della tappa siciliana di Fiera Didacta 2022 in programma a Misterbianco, in provincia di Catania, negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub. Tre giorni che si articoleranno in un programma scientifico di altissimo livello e, come l’edizione nazionale di Firenze, si avvarrà di un Comitato organizzatore del quale faranno parte, fra gli altri, la Regione Siciliana, Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico regionale, gli atenei siciliani e Didacta International.

Tra gli espositori si riconferma TP-Link con la soluzione Omada SDN, attraverso la quale l’azienda vuole offrire soluzioni concrete ed efficaci per colmare il ritardo tecnologico della scuola italiana e realizzare infrastrutture di rete capillari, solide e veloci, per guardare al futuro con slancio e ottimismo.

Omada SDN è un ecosistema di prodotti wireless e networking progettato per rispondere al meglio alle esigenze di connettività degli Istituti Scolastici. Il sistema è composto da Access Point Wi-Fi 6 per offrire una copertura wireless estesa e la massima velocità di connessione, da Switch Managed Gigabit e Multi-Gigabit per performance di rete di livello enterprise e da Gateway VPN per un accesso sicuro alla rete. Tutto il network viene gestito in maniera centralizzata, anche da remoto, tramite un unico Cloud Controller che, oltre a consentire configurazione e monitoraggio di tutti i dispositivi di rete e la possibilità di creare reti separate per l’accesso sicuro da parte di studenti ed insegnanti, include un pannello dedicato a report e best practice per semplificare il lavoro dei responsabili IT. L’affidabilità e la qualità della gamma Omada unita all’ottimizzazione dei costi la rende la soluzione ideale per il settore Education. Sono centinaia le scuole che hanno già scelto TP-Link per l’adeguamento digitale di classi, spazi comuni ed uffici amministrativi, anche approfittando del PON Scuola Reti Locali, il finanziamento messo in campo dal governo per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche.

L’avviso PON del 6 settembre 2022, che ha prorogato al 31 gennaio 2023 il completamento dei progetti di infrastrutture wireless e networking in ambito scolastico, e l’appuntamento siciliano di ottobre a Fiera Didacta rappresentano un’ottima occasione per fare un passo in avanti verso la scuola digitale per tutti gli operatori del settore attraverso il confronto diretto con gli esperti di tecnologia ed innovazione.